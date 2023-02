Mountain Bike: Conto alla rovescia per la seconda edizione dell'All Around eMTB

Alla scoperta della Valle d’Aosta in sella a una mountain bike a pedalata assistita e con il cronometro a scandire il tempo. Dal 28 giugno al 2 luglio torna All Around eMTB, gara a tappe giunta alla seconda edizione e dedicata agli avventurieri che amano le sfide, la montagna e questi innovativi mezzi a due ruote sempre più ricercati.

All Around eMTB, affiancato ancora una volta dal title sponsor Bosch, è un evento competitivo che vuole regalare anche momenti di svago e divertimento. E che si snoda su single track studiati con particolare attenzione, per offrire immagini uniche della Valle d’Aosta, passaggi impegnativi quanto spettacolari, con i quattro Quattromila (Monte Bianco, Gran Paradiso, Cervino e Monte Rosa) sempre in bella mostra.

Due le gare: All Around 200 suddivisa in cinque tappe e All Around 100 su due. La prima con uno sviluppo di 230 chilometri (9.650 metri di dislivello positivo e 10.250 metri di negativo) con partenza e arrivo ad Aosta e la seconda lunga 95 chilometri (3.340 metri D+ - 3.500 metri D-) che scatterà da Antey-Saint-André per concludersi nel cuore del capoluogo della regione più piccola d’Italia. Aosta, Pila, Cogne, Forte di Bard, Gressoney-La-Trinité, Val d’Ayas, Antey-Saint-André, Saint-Barthélemy, Valpelline e Chaligne saranno solo alcuni dei suggestivi punti di passaggio, partenza e arrivo di All Around eMTB, primo evento in Italia del suo genere.

L’organizzazione è al lavoro da mesi per definire ogni singolo dettaglio e regalare ai partecipanti un’esperienza unica, fatta di sano agonismo e momenti conviviali, garantendo sempre la massima sicurezza, prioritaria quando si parla di contesti di media e alta montagna.

Le iscrizioni alla gara internazionale di 230 chilometri e di 95 chilometri sono già aperte. Tutte le informazioni sono disponibili sul portale allaround-emtb.com, dov’è possibile scoprire dettagli, quote, servizi e pacchetti per vivere un’avventura in mezzo alla natura.

LE CINQUE TAPPE DELLA SECONDA EDIZIONE

TAPPA 1

AOSTA › PILA › COGNE

28 GIUGNO 2023

28 km / D+ 1.100 metri / D- 1.350 metri



TAPPA 2

29 GIUGNO 2023

COGNE › FORTE BARD › GRESSONEY-LA-TRINITÉ

60 km / D+ 1.750 metri / D- 2.700 metri



TAPPA 3

30 GIUGNO 2023

GRESSONEY › VAL D’AYAS › ANTEY-SAINT-ANDRÉ

60 km / D+ 2.400 metri / D- 3.000 metri



TAPPA 4 (1a DI ALL AROUND 100)

1 LUGLIO 2023

ANTEY-SAINT-ANDRÉ › SAINT-BARTHÉLEMY › VALPELLINE

47 km / D+ 2.000 metri / D- 2.150 metri



TAPPA 5 (2a DI ALL AROUND 100)

2 LUGLIO 2023 VALPELLINE › CHALIGNE › AOSTA

44 km / D+ 1.950 metri / D- 2.300 metri