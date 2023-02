Atletica: Campionati Italiani Assoluti Indoor, quattro valdostani in gara ad Ancona

Saranno quattro i valdostani in gara e pronti a regalarsi una medaglia il prossimo fine settimana ad Ancona per il i Campionati Italiani Assoluti Indor.

Mette in palio il titolo dei 400 metri piani conquistato nel 2022 Eleonora Marchiando (nella foto sotto), aostana nata nell’Atletica Calvesi e dallo scorso anno in forza al Centro Sportivo Carabinieri. L’olimpica di Tokyo, classe 1997, ostacolista, usa il periodo invernale per lavorare sulla velocità e a fine gennaio è stata capace di migliorare il proprio personale correndo il doppio giro di pista al coperto in 53”20, un tempo assolutamente di alto livello ma a questo appuntamento sono ben sette coloro che tra outdoor 2022 e indoor 2023 hanno fatto di meglio. “Come condizione sto bene – ha dichiarato – sono 15 le iscritte ai 400 femminili e il livello quest’anno è molto alto. Non mi posso sbilanciare in pronostici perché ci sarà da lottare già dalle batterie, certamente molto tirate”. Per lei il programma prevede le batterie sabato alle 16:05, con finale in programma esattamente 24h dopo, alle 16:05 di domenica 19 febbraio.

Nella stessa gara, al maschile, i 400 metri propongono un altro atleta valdostano, JeanMarie Robbin (nella foto sotto), anche lui cresciuto in Calvesi e da due anni trasferitosi con i veneziani dell’Atletica Biotekna. Per l’atleta di Valpelline si parte dal 13esimo tempo d’iscrizione con 48”28, vicino al personale al coperto (48”22) ottenuto nei precedenti tricolori indoor dove chiuse con il decimo posto. Lo scorso anno Jean-Marie, che si ricorda essere anche lui uno specialista del giro dei 400 ostacoli, non presenti nel programma invernale, festeggiò con la sua squadra il titolo italiano della staffetta 4x2giri, quest’anno non presente a causa di un infortunio patito da un componente il quartetto. “Gli allenamenti dicono che sono in forma – confessa – mi confronto con i migliori specialisti dei 400. Mi giocherò il tutto in batteria dove cercherò di migliorare il mio personale con l’ambizione di abbattere il muro dei 48 secondi indoor”. Per Jean-Marie Robbin l’appuntamento con la batteria è in programma sabato alle 16:25 e la finale per i migliori 6 è prevista per domenica alle 16:15.

In gara nella prima delle due giornate, sabato 18 febbraio, sul rettilineo centrale del PalaMarche di Ancona, iscritto nei 60hs è atteso Gabriele Adorni (nella foto sotto), il più giovane del quartetto dei valdostani. Il 20enne di Quart, passato quest’anno dall’Atletica Calvesi alla Unicusano Livorno, fresco finalista nei campionati nazionali Promesse con un positivo ottavo posto, affronta il gotha nazionale degli ostacoli alti con l’obiettivo dichiarato di migliorarsi. “Lo scorso anno, nella stessa gara, ho corso in 8”42 chiudendo in 21esima posizione – dice – sabato pomeriggio sono previste quattro batterie di qualificazione. I migliori sono lontano, ma confrontarmi con loro è un grosso stimolo e proverò a migliorare il mio personale (8”26)”. Per lui l’impegno è previsto per le 14:55 di sabato.

La sua presenza ai tricolori assoluti coincide con un momento di grande forma. Corinne Challancin (nella foto sotto), classe 1999, passata nel 2018 dal Pont Donnas all’Atletica Firenze Marathon ha i numeri per giocarsi un posto tra le prime del concorso del salto triplo femminile. Domenica scorsa, 12 febbraio, a Saronno, per la prima volta in carriera ha superato il muro de 13metri, entrando nell’eccellenza della specialità con un’esecuzione tecnica che le ha garantito la misura 13m07, prestazione che la presenta al quarto posto di accredito tra le dodici in pedana domenica a partire dalle 17:15. “Ci sono due atlete sopra tutte, Cestonaro e Derkach – ci dice – poi siamo in tante a sognare e a lottare. Io sto bene e dopo un lungo inseguimento ho raggiunto i 13metri. Migliorarsi è l’obiettivo da cullare e solo dopo guardare la classifica, senza ansie. Posso fare bene e proverò con tutta me stessa a giocarmi una buona posizione”.