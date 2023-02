Ciclismo: Bottino pieno a Vernasca per Guichardaz, Giangrasso e Agostinacchio

Non conosce soste l’attività delle due ruote che a Vernasca, ha aperto la stagione della MountainBike con il Trofeo GagaBike, gara nazionale giovanile. E, all’esordio stagionale si registrano subito le vittorie di Sofia Guichardaz e Elisa Giangrasso, con Mattia Agostinacchio che conquista il secondo gradino del podio.

Negli Allievi Donne secondo anno, vittoria di Sofia Guichardaz (Xco Project – Francesconi Racing; 40’23”), davanti a Anja Simmerle (Kardaun; 42’30”) e Elisa Pontara (Giomas; 43’01”). In 11° posizione Kristel Arcodia (Gs Lupi Valle d’Aosta 51’10”). In campo maschile, piazza d’onore di Mattia Agostinacchio (Xco Project – Francesconi Racing; 42’10”), alle spalle di Elia Rial (GagaBike; 42’00”), con terzo Pietro Galbusera (Tr. Lariano; 42’32”). In 19° e 20° posizione Mathieu Grimod (Cicli Lucchini; 46’00”) e Thierry Philippot (Gs Lupi; 46’00”); 23° Alessandro Fantone (Cicli Lucchini; 46’23”); 79° Mattia Lunardi ((Xco Project).

Negli Allievi Donne primo anno, successo di Elisa Giangrasso (Orange Bike Team; 40’51”), che precede Maya Scianda (Ucla1991; 42’22”) e Valentina Bravi (GagaBike; 42’37”). Al maschile, vittoria di Simone Pesenti (Speed Bike; 43’15”). Al 27° posto Paolo Costa (Gs Lupi; 48’07”); 44° Erik Henriod (Cicli Lucchini; 51’05”);64° Fabien Borre (Cicli Lucchini; 53’50”); 79° e 80° Lamberto Falchi (Vc Courmayeur MB) e Davide Savoia (Cicli Lucchini).

Negli Esordienti secondo anno sale sul gradino più alto del podio Francesco Bettinelli (21’40”). Al 25° posto Marco Croce ((Xco Project – Francesconi Racing; 24’34”); 41° Pietro Mantasia (Xco Project – Francesconi Racing; 25’48”); 54° Matteo Abbate (Cicli Lucchini); 59° Stefano Pisano (Vc Courmayeur MB); 71° Cesare Fontanelle (Gs Lupi); 74° Sebastian Amadei (Cicli Lucchini); 77° Cristian Faita (Cicli Lucchini).