Rugby: Stade Valdôtain , grande vittoria in trasferta

Prestazione di grande livello per la Seniores dello Stade Valdôtain Rugby, che in Piemonte si impone per 64-20 sul campo del Biella Cadetta.

Un risultato importante che lancia in campionato sempre più in alto la compagine valdostana, che oltre al bottino pieno, ha festeggiato il rientro in partita di Brama dopo una lunga assenza. Tra le file dei valdostani, dopo l'infortunio subìto a gennaio, è tornato in campo anche Gimenez Ramiro.

"Personalmente sono contento perchè erano 10 anni che non facevo una meta - ha dichiarato il giocatore Patrick Henriod - e la prima di questa partita è stata mia. Alla fine del match c’è stato effettivamente un momento di confusione con tante azioni personali e poco di gruppo, ma l’importante è stato portare a casa i 5 punti che abbiamo perso con il Rho a gennaio e che non siamo riusciti a portare a casa con la partita a La Spezia".

Formazione: 1 Gontier, 24 Colaiuda, 3 Lallinaj, 4 Henriod, 5 Merivot, 6 Cortinovis, 7 Tavella, 8 Duc, 9 Brama, 10 Gimenez Ramiro, 11 Romeo, 12 Lancione, 13 Zappa, 14 Pina Barros, 15 Santoro. In panchina, a disposizione: 16 Spagnolli, 17 Bellafiore, 18 Seghesio, 19 Gramajo, 20 Bonfiglioli, 21 Brongo. Allenatori: Parra e Ferrucci.