Ginnastica: Doppia sfida per l’olimpia in serie B nazionale

Si è svolta venerdì 10 febbraio al Mandela Forum di Firenze la prima prova del prestigioso Campionato Nazionale di Serie B che ha visto scendere in campo gara la giovane squadra femminile dell’Olimpia Aosta - accompagnata dalla responsabile tecnica Claudia Iacona, il tecnico Eric Centelleghe e l'allenatrice Energym Chiara Grillini - e la compagine maschile - accompagnata dal responsabile tecnico Andrea Dondeynaz e dall’allenatrice Ramona Feo.

Un inizio con tanta emozione, ma anche voglia di fare bene per le ginnaste rossonere, tutte alla loro prima esperienza in questo campionato tranne la capitana Sofia Chiumello.

Le più giovani della squadra, Annie Desandrè e Nelly Rusu (in prestito dalla Energym Bologna), entrambe classe 2010, hanno dimostrato coraggio e determinazione, e reagendo ad una trave un po' sotto tono si sono fatte valere con uno splendido esercizio al corpo libero (11.850) per la nostra Annie e due begli esercizi a parallele (10.900) e volteggio per Nelly (12.250).

Una gara partita a parallele e poi trave con qualche imprecisione dovuta alla tensione del contesto nazionale, ma che è andata verso un crescendo di convinzione e grinta al corpo libero dove Elisa Piccolini (tesserata dalla società ProNovara) ha dato il suo importante contributo con uno splendido 12.000.

La squadra femminile Olimpia mostra i numeri di gara

Pilastri di questa gara sono state le valdostane Martina Saroglia (classe 2009) e Sofia Chiumello (classe 2005), entrambe impegnate su tutti e 4 gli attrezzi.

Per Martina una gara molto lineare, con ampi margini di miglioramento, uno splendido 11.200 a parallele e una trave senza cadute.

La veterana Sofia, dopo una piccola incertezza a parallele, ha deliziato con una trave elegante da 11.450 e un corpo libero da brividi 12.150.

In campo gara con loro anche Claire Savoye (classe 2009), pronta a sostenere le sue compagne in caso di bisogno.

Concludono questa prima prova con un bel 6° posto a parimerito a un solo punto dal podio, pronte a tornare in palestra con il sorriso, per migliorare e sistemare il tutto in vista della seconda tappa del 3 Marzo a Ravenna.

Federico Marchesi, Lorenzo Mattana e Luca Massetti

Meno brillante la prestazione della squadra maschile, formata dal valdostano Lorenzo Mattana e da Luca Massetti (Forza e Costanza Brescia), Federico Marchesi (Pietro Micca Biella) e Cristiano Proietti (Ginnastica Eur Roma).

Lorenzo Mattana - nonostante un piccolo infortunio il giorno prima della partenza - ha portato avanti un’ottima gara svolgendo buoni esercizi a tutti e sei gli attrezzi e ottenendo in particolare un eccellente 13.000 a volteggio. Stesso punteggio a volteggio anche per Federico Marchesi, salito a tutti gli attrezzi tranne la sbarra. Luca Massetti ha ben figurato a parallele, cavallo con maniglie e sbarra, mentre una brutta caduta al primo attrezzo ha mandato nel pallone Cristiano Proietti, che ha svolto il resto della gara decisamente sottotono.

La squadra conclude questa prova al 12° posto, pronta a migliorare per la seconda tornata.