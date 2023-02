Sette Ginnaste Silver dell'Olimpia alla prima prova individuale

In piedi Alice Jorioz, Nicole Désandré, Anna Stella Neyroz, Alice Esposito e Cecilia Chasseur, in ginocchio Sarah Nitti e Martina Fusetti

Prima gara dell’anno questa domenica per le sette ginnaste dell’Olimpia che scenderanno in campo a Torino per la prima prova del Campionato Individuale Silver.

Per cinque di loro si tratterà della prima competizione in assoluto: Cecilia Chasseur, classe 2011, esordirà nel programma LB3, Martina Fusetti, Alice Jorioz e Anna Stella Neyroz, tutte 2012, insieme a Sarah Nitti (2014) gareggeranno nel livello LA3.

Le veterane classe 2008 Alice Esposito e Nicole Désandré si cimenteranno invece nel programma LC3.

Con loro in campo gara l’allenatrice Chiara Moniotto.