Atletica: Ottimo esordio di Gabriele Saba ai tricolori indoor allievi

Positiva esperienza e valido risultato per l’unico valdostano impegnato ad Ancona nei Campionati italiani indoor Allievi. Sabato pomeriggio Gabriele Saba, ottocentista in forza all’Atletica Cogne, ha esordito nei tricolori di categoria chiudendo la sua gara, gli 800 metri, in 13esima posizione sui venti concorrenti inseriti in classifica, chiudendo il suo impegno, nella prima delle tre serie in programma, correndo i quattro giri in 2’01”28, decisamente vicino al suo fresco personale di 2’01”00.

Il portacolori in divisa verde, inserito al via in sesta corsia, è stato coraggioso tenendosi sempre avanti, terzo ai 200 in 27”, in seconda posizione sia ai 400 (57”) che ai 600 metri (1’29”) alla campanella dell’ultimo giro, con passaggi concretamente “garibaldini”.

Al valdostano, seguito e accompagnato da papà Michele, è venuta meno la gamba negli ultimi 100 metri quando entrato nell’ultima curva ha perso il passo e dalla seconda posizione è scivolato fino al quinta posizione.