Snowboard: Francesia e Casi trionfano a Cervinia

Due giorni di Snowboardcross a Cervinia, per le gare Fis Junior per i Giovani, di Coppa Italia per gli Allievi, e a conquistare il gradino alto del podio di categoria sono stati Lisa Francesia Boirai.

Organizzato dal We Snowboard Cervinia, al via si sono presentati poco meno di cento concorrenti, in rappresentanza di sei Federazioni straniere: oltre all’Italia, Germania, Francia, Giappone, Repubblica Ceca, Austria e Austrialia.

Categoria Giovani * gara #1 Sbx Fis Junior –

A imporsi è la tedesca Celia Trinkl, che precede la francese Lélicie Leicht e la bergamasca Marika Savoldelli. Al 9° posto Margherita Gal (Aosta Snowboard club, nella foto sopra). In campo maschile, successo dell’alpino valtellinese Niccolò Colturi, davanti alla coppia austriaca Lukas Schlatzer e Elias Leitner. In 13° posizione, terzo Aspiranti, Federico Casi (Sc Crammont MB); 17° Matteo Rezzoli (Sc Courmayeur MB); 33° Lorenzo Forlin (Aosta Snowboard club); 39° Alessio Celesia (Aosta Snowboard club).

Categoria Allievi * CpI Sbx –

Al femminile, vittoria di Lisa Francesia Boirai (Snow Team Courmayeur, nella foto sopra), a precedere la trentina Giada Meneghini e la triestina Nicole Malvestiti. In campo maschile, successo del romano, tesserato per lo Ski College Veneto, Luca Apollonio, seguito da Cesare Mattei e dal fiorentino, anche lui dello Ski College, Manuele Ballatore.

Categoria Giovani * gara #2 Sbx Fis Junior –

Gradino alto del podio alla trentina Sofia Groblechner, che ha preceduto Celia Trinkl (nella foto sopra) e la giapponese Remi Yoshida; ancora nona Margherita Gal. Tutto straniero il terzetto di vertice nei maschi, con l’austriaco Elia Leitner, davanti al giapponese Yuto Tsukahara e al francese Titouan Cottret. Ottavo Niccolò Colturi; 13°, primo Aspiranti tra gli italiani, Federico Casi; 17° Alessio Celesia; 33° Lorenzo Forlin.

Categoria Allievi * CpI Sbx –

Vittoria della milanese, tesserata in Trentino, Giorgia Giurdanella, a precedere l’empolese Tecla Maestrelli e Nicole Malvestiti. Ancora una vittoria di Luca Apollonio e, di nuovo, secondo Cesare Mattei, con terzo il milanese Michele Ratti.