Rugby: Stade Valdôtain, trasferta insidiosa per la Seniores maschile

Sfida insidiosa di campionato per la compagine Seniores dello Stade Valdôtain Rugby che sarà impegnata domenica 12 febbraio alle ore 14.30 contro il Biella Cadetta.

"Per domenica ci aspettiamo una partita sicuramente dura - sottolinea il giocatore Luca Lancione - come ogni partita di questo campionato, ma ci stiamo preparando bene, pur fronteggiando tutti gli imprevisti tra influenze e infortuni, ma siamo pronti per giocarci una bella partita dopo una settimana di pausa! Per quanto mi riguarda, e parlo a livello strettamente personale, sarà una partita particolare perché rivedrò molti vecchi amici e questo mi motiva ancora di più a dare il meglio".

"Sicuramente quella di domenica sarà una partita molto importante viste le due settimane di stop e il fatto che siamo in trasferta. Il nostro obiettivo è chiaro - evidenza il giocatore Stefano Zappa - andare a Biella per vincere imponendo il nostro gioco. Ci stiamo allenando bene e sappiamo di potercela fare. Sappiamo bene che dopo l'ultima partita la situazione in classifica per salire in serie B si è complicata, la nostra diretta concorrente, il Rho Milano, ha guadagnato punti e ora come ora è la favorita. Nonostante questo noi non ci demoralizziamo, la stagione è ancora lunga e può succedere di tutto. Ora come ora abbiamo il dovere di vincerle tutte, poi a maggio si tireranno le somme. L'importante sarà chiudere la stagione senza rimpianti".