Atletica: Gabriele Saba presente ai Master di Aosta

Prima esperienza nella massima competizione nazionale di categoria per Gabriele Saba, ottocentista in forza all’Atletica Cogne, classe 2006, nel secondo anno della categoria Allievi, per quanto abbia festeggiato i 16 anni a fine dicembre. Si tratta dell’unico valdostano impegnato nei tricolori indoor under18 in programma ad Ancona sabato 11 e domenica 12 al PalaMarche.

Seguito e accompagnato da Michele Saba, padre e tecnico, Gabriele è atteso per le batterie degli 800 metri sabato alle 16,40. Senza aver finalizzato l’appuntamento invernale, il mezzofondista in canotta verde ha centrato il minimo di partecipazione avendo concluso lo scorso 8 gennaio a Carrara la prova sui 4 giri dell’anello da 200 metri in 2’01”00, tempo al centesimo necessario per prendere parte alla massima assise per i migliori atleti delle annate 2006 e 2007.

Domenica 12 febbraio, presso l’area verde Abbé Henry, di corso Lancieri, di fronte al campo Tesolin di Aosta, è prevista a partire dalla ore 11:00 la seconda e ultima riunione regionale di corsa campestre dopo quella disputata nella stessa location il 22 gennaio.

L’appuntamento, organizzato dal comitato regionale Fidal è valido per l’assegnazione dei titoli individuali per le categorie promozionali, Ragazzi, Cadetti e Master.