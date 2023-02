Sci Alpino: I valdostani Agnelli e Alliod secondi a Bardonecchia

Secondo Gigante Fis a Bardonecchia, con ottimi protagonisti dei valdostani Carole Agnelli e Benjamin Alliod, che concludono entrambi in seconda posizione.

In campo femminile, recupera due posizioni rispetto a metà gara e s’impone la francese Alizée Dahon (2’03”17), che precede, di un solo decimo, con in miglior crono nella seconda manche e in risalita di sette piazza, Carole Agnelli (Club de Ski; 2’03”27). In 31esima posizione Sofia Fabiano (Sc Val d’Ayas; 2’07“57).

In campo maschile al comando al termine della prima manche, Benjamin Alliod (Cse; 2’02”56) è preceduto – in rimonta di due posizioni - dal cuneese, residente a Varazze, Stefano Cordone (2’02”42); 19° Philippe Quey (Sc Val d’Ayas; 2’06”00); 38° Hervé Quinson (Sc Val d’Ayas; 2’08”29); 53° Kevin Cugnod (Sc Val d’Ayas; 2’11”94).