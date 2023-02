Tour de France 2024: Parte da Toscana, Emilia-Romagna e Piemonte

Il direttore generale del Tour, Christian Prudhomme, ritiene "quasi un'anomalia" aver aspettato così tanto tempo per avere una Grand Depart in Italia. "Ringrazio le tre Regioni, il Coni e la Federciclismo per l'aiuto che ci hanno dato. Il Tour de France è sport, ma è anche cultura, storia, geografia, è soprattutto qualcosa che unisce. Tutti possono andare in bici, il Tour va visto come la 'locomotiva' di uno stile di vita più sostenibile".