Rugby: Stade Valdôtain, la compagine Under 15 vince il triangolare di Ivrea

Pomeriggio di fatica e sofferenza per i nostri giovani Leoni che si guadagnano due vittorie sul campo ma senza essere mai realmente padroni del proprio destino e con il rammarico di non aver espresso il proprio potenziale fino in fondo.

Il rugby è una scuola di vita ed è uno sport che esige rispetto, rispetto per i propri compagni, rispetto per l'avversario e rispetto per l'arbitro. Per tutta la durata del triangolare i nostri ragazzi hanno espresso un buon gioco solo a sprazzi non riuscendo a dare continuità alla loro performance, probabilmente colpa di un'eccessiva frenesia o di un livello di nervosismo troppo elevato; del resto un derby come quello della Dora contro l'Ivrea resta pur sempre una partita che alza l'asticella della motivazione e delle aspettative. Resta il momento della riflessione e del lavoro, già in settimana ci si ritroverà al campo per smussare le cose che non sono andate per il verso giusto e rinnovare lo spirito e la motivazione.

Il rugby è uno sport che va oltre il risultato sul campo, implica anche coraggio, cuore e passione che ai nostri Leoni non mancano di certo ma che il pomeriggio eporediese ha tenuto nascosti agli occhi del numeroso pubblico presente sugli spalti.

Formazione: Domenico Scarfò, Lorenzo Tramonti, Edgardo Borin, Elia Tropiano, Denis Pal, Tommaso Vestena, Elias Miramonti, Matteo Sebastiano, Jacopo Rosa, Clémy Ferré, Alessandro Laino, Filippo Malacarne, Davide Battendier, Alessio Truscelli.

Allenatore: Jeronimo Gramajo e Luca Bellafiore

Mete realizzate da: Matteo Sebastiani, Elia Tropiano, Tommaso Vestena, Domenico Scarfò ed Edgardo Borin.

RISULTATI

Alba Rugby - Stade Valdôtain Rugby 5-50

Ivrea Rugby - Stade Valdôtain Rugby 17-21