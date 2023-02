Il valdostano Andreas Vittone conferma con il team Ktm Protek Elettrosystem

Il ciclista valdostano è stato Campione Italiano Junior nel 2019, nello stesso anno ha conquistato una medaglia di bronzo ed ha dimostrato negli anni seguenti le sue qualità e le sue potenzialità.

Il 2022 non è stato un anno fortunato per Andreas Vittone, coinvolto in un grave infortunio ad inizio stagione durante l’ultimo giro della gara a Stevenà di Ca’neva, compromettendo la parte restante della stagione. Un colpo che ha messo a dura prova la tenuta psico fisica di Andreas, lui ha risposto a questo incidente mostrando una forza non comune.

Resilienza, determinazione, caparbietà e duro lavoro sono gli ingredienti che hanno permesso al giovane atleta portacolori KTM PROTEK ELETTROSYSTEM di recuperare completamente dal suo infortunio. La rinascita e la ripresa dell’attività agonistica, dopo attente valutazioni con i medici e gli specialisti che lo hanno seguito nel percorso di recupero, è avvenuta a Basilea in sella alla sua KTM SCARP, Andreas in quella gara ha rimesso il numero ed ha ricominciato a respirare il clima delle competizioni, un ingrediente molto importante per chi nella vita vive per le competizioni in mtb. Il resto della stagione si è sviluppato valutando le gare adatte per rientrare nel circuito nel miglior modo possibile, ad ogni gara si valutavano i miglioramenti ed i correttivi per poter essere al meglio della condizione.

Andreas nel 2022 è stato protagonista e attore principale di un “corto” realizzato da Zampediverse (scarica video), agenzia di comunicazione che vanta collaborazioni di prestigio, tra queste, Giro d’Italia, UAE Tour, festival letterari e culturali, che punta sullo storytelling alternando immagini mozzafiato a domande sul suo percorso sportivo, dagli esordi al Campionato Mondiale ed alle sue aspettative. Zampediverse punta anche e soprattutto sull’utilizzo delle più moderne tecnologie di ripresa: per il corto sono infatti state usate le ultime telecamere cinema di RED, due V-Raptor 8K limited edition bianche, una di proprietà dell’agenzia e una fornita dal distributore italiano Panatronics che ha sponsorizzato il film mettendo a disposizione anche la sua attrezzatura in modo da raddoppiare la capacità di ripresa. Due i set che raccontano il campione: il primo in Valle d’Aosta, a La Thuile, con sentieri innevati, terreno su cui Andreas ha messo in mostra la sua tecnica di guida.

E dalla montagna si passa al mare, sull’isola d’Elba dove altrettanto suggestivi panorami aggiungono il fascino dell’orizzonte infinito: le scogliere, così come le famose miniere sono il teatro naturale dell’azione del biker. Ad aggiungere spettacolarità al corto le riprese con il drone di Alessandro Morolla, noto youtuber famoso per la bellezza unita alla tecnologia dei suoi lavori.

“Sono molto contento di aver rinnovato il rapporto di fiducia con il team KTM PROTEK ELETTROSYSTEM. Spero nella prossima stagione di potermi riscattare da quel brutto periodo vissuto lo scorso anno. Mi sto allenando al meglio e la mia condizione fisica sta crescendo di giorno in giorno. Non vedo l’ora di respirare il clima delle competizione con i miei nuovi compagni di team. Mi ha fatto molto piacere essere stato protagonista di un video, in cui ho potuto parlare delle mie esperienze e delle mie aspirazioni. Ringrazio Moreno e tutto lo staff di Zampediverse, per la cura del dettaglio e lo scrupolo con cui hanno realizzato questo progetto, è davvero un bel lavoro. Sarà un bel ricordo in un anno sfortunato.” questa la dichiarazione di un motivato Andreas Vittone.

Valentina Milesi Team Manager, si dichiara soddisfatta della conferma del forte atleta valdostano. “Andreas è un ragazzo che ha grinta e determinazione, quanto accaduto lo scorso anno avrebbe scoraggiato molti, ma lui ha reagito positivamente andando avanti nel suo percorso di guarigione e preparazione. Siamo convinti che quest’anno sarà un anno di riscatto e di grandi soddisfazioni per lui. Ha carattere e tante potenzialità per poter fare un’ottima stagione. E’ uno dei più promettenti bikers del nostro paese, e ritornerà ai suoi livelli.”