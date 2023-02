Sci alpino Gss: Gigante di Pila, in evidenza gli atleti valdostani

Nel Gigante valido per i Campionati valdostani studenteschi sulla Châtelaine di Pila, hanno preso parte oltre duecento alunni delle Scuole secondarie di primo e secondo grado. A livello individuale, da registrare le vittorie di Céline Bieler, Lorenzo Dherin, Alyssa Borroni e Tommaso Paletti. Nelle classifiche per Istituzioni scolastiche, nelle scuole di secondo grado – Allievi -, successo dell’Adelaide al femminile e del Licam al maschile; nel ‘primo grado, della Valdigne MB e dell’Einaudi.

Scuole secondarie secondo grado Allievi

In campo femminile si impone Céline Bieler (Gex; 47”88), a precedere un terzetto dell’Adelaide: Sophie Fragno (48”04), Rebecca Cametti (48”13) e Claudia Renoldi (48”68). In campo maschile, successo di Lorenzo Dherin (Adelaide; 45”88), seguito da un quartetto del Licam: Marcoaurelio Sciulli (45”99), Gabriele Gualla (46”50), Samuel Fosson (46”54) e Giacomo Sassolini Vettorato (47”22). Nella graduatoria ‘Dir’, gradino alto del podio a Filippo Bieller (58”69) su Daniel Meybet (1’16”97), entrambi dell’Iar.

Scuole secondarie primo

Doppietta, in campo femminile, della Valdigne MB, grazie a Alyssa Borroni (47”06) e Hélène Blanchet (47”78), con terza Maya Moras (Abbé Treves; 48”01). Al maschile, tripletta dell’Einaudi, con Tommaso Paletti (45”71), davanti a Nicolas Fosson (46”13) e Federico Sapia (46”48).

Nella classifica per Istituti riservata ai ‘secondo grado, l’Adelaide, con 9 punti, precede il Corrado Gex (20) e il Berard (27) per quanto concerne la graduatoria al femminile; il Licam (9 punti), è seguito dall’Adelaide (19) e dal Manzetti (28) in campo maschile.

Nella scuola secondaria di primo grado, al femminile, la Valdigne MB è al comando, con 8 punti, davanti alla Barone e alla Reinotti, appaiate a quota 37; al maschile, l’Einaudi, con 6 punti, precede la Valdigne MB (17) e l’Abbé Treves (32).