Jean Dondeynaz lance candidature VdA pour accueillir Trophée Coni Winter en 2024

Le Coni de la Vallée d'Aoste lance la candidature pour accueillir en 2024, dans la région alpine, le Trophée Coni Winter, dont la première édition a eu lieu en décembre dernier à Trente. C'est ce qu'a dit le président du Coni de la Vallée d'Aoste, Jean Dondeynaz, lors de la présentation de la Vallée d'Aoste comme région européenne du sport 2023.

"Il s'agit d'un événement dédié aux jeunes âgés de 10 à 14 ans dans le domaine des sports d'hiver qui s'affrontent dans un parfait esprit olympique", explique-t-il. Après Trente, en 2023, le trophée sera organisé par le Piémont, région européenne du sport 2022, puis ce pourrait être le tour de la Vallée d'Aoste.

"Nous avons essayé de présenter notre petite et modeste candidature- poursuit le président-. Il s'agit d'un événement complexe et nous devons encore décider à quel moment de l'année le proposer. C'est un raisonnement qui se fait en synergie avec les autres catégories parce que l'événement amène beaucoup de touristes et donc nous devons comprendre, par exemple avec les sociétés qui gèrent les remontés mécaniques, quelle est la meilleure période pour le faire, si au début de l'année hivernale ou immédiatement après les vacances de Noël".

Et il conclut: "L'intention est d'apporter une valeur ajoutée à tous: d'un point de vue économique, pour combler les périodes les plus calmes de notre région, et d'un autre côté, pour pouvoir créer un événement qui stimulera les valeurs intrinsèques du sport, de la socialisation à la confrontation avec d'autres jeunes dans différentes disciplines".