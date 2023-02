Rugby: Stade Valdôtain, tutte le partite del fine settimana

Analizziamo tutti gli appuntamenti del prossimo fine settimana per le squadre dello Stade Valdôtain Rugby, impegnate nei vari campionati di categoria.

Sarà turno di riposo per la Seniore giallonera e la compagine giovanile Under 17. Saranno ferme questo fine settimana anche la compagine Under 13 e la Categoria Propaganda.

L'Under 15 sarà impegnata in trasferta (sabato 4 febbraio ore 15.30) ad Ivrea per un triangolare di categoria contro i pari età di casa e l'Alba. La Seniores femminile sarà impegnata nella Franchigia con San Mauro Milanese e CUS Milano (domenica 4 febbraio ore 13.00). Turno di riposo per la Juniores femminile.