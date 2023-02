Atletica: Campionati Italiani Promesse, quattro valdostani sugli scudi ad Ancona

Sono quattro i valdostani che in questo fine settimana saranno impegnati ad Ancona nei campionati italiani indoor Juniores e Promesse. Sono tutti under 23, Promesse, nati dal 2001 a 2003, un maschio e tre femmine, i nostri migliori rappresentanti che calcheranno pista e pedane dell’impianto del capoluogo marchigiano e tra questi certamente qualcuno parte con l’ambizione di fare bene.

La prima in gara è stata sabato scorso, con protagonosta Eleonora Foudraz (Calvesi, nella foto sopra) classe 2001, nella sua ultima stagione da Promessa prima di passare Seniores nel 2024. L’atleta seguita da Patrick Ottoz, assente lo scorso anno, nel 2021 concluse in quinta posizione e ora tra le 25 atlete iscritte si presenta con il terzo tempo, grazie al 53”91, tempo di accredito ottenuto all’aperto lo scorso mese di giugno. L’obiettivo è chiaramente guadagnarsi uno dei sei posti della finale che si disputerà domenica alle 13,05 e lì giocarsi tutte le carte per un posto sul podio.

Costanza e continuità sono il contrassegno della 22enne astista Valentina Tesio (Calvesi) che negli ultimi anni si è sempre guadagnata un posto nei nazionali sia indoor che outdoor di categoria. La saltatrice seguita a Torino da Luciano Gemello è iscritta con la misura di 3m46 saltata all’aperto lo scorso anno. Dodici mesi or sono, nella stessa gara tricolore, la valdostana si classificò al decimo posto e sabato pomeriggio, con inizio alle ore 16:00 cercherà di migliorare il personale al coperto di 3m35.

In gara domenica mattina iscritto nella batteria dei 60hs Promesse il 20enne Gabriele Adorni, nato nell’Atletica Calvesi e da quest’anno trasferito all’Atletica Libertas Unicusano Livorno e seguito a Torino da Antonio Dotti. Con un personale di 8”26 corso lo scorso anno e un fresco 8”37 realizzato a metà gennaio, tra i 27 iscritti alla prova sul rettilineo centrale con le 5 barriere da 106cm, il valdostano si presenta con il 12esimo tempo. Lo scorso anno, nei nazionali Promesse, l’ostacolista di Quart si guadagnò la finale dove concluse ottavo. Per Adorni l’obiettivo è certamente replicare l’accesso alla finale e lì provare a guadagnarsi un piazzamento di ancora maggior prestigio.

Domenica pomeriggio in pista la 21enne di Gignod Silvia Gradizzi (nella foto sopra), seguita da padre Moreno e, quando frequenta il college universitario a Varese, da Silvano Danzi. La mezzofondista in questo inverno è già stata protagonista nei cross e ora vivrà l’esperienza dell’impegno indoor, in gara nei 3000 mt Promesse. Tra le 11 iscritte, la valdostana, oro dei 3000 nel 2021 nei nazionali outdoor, è iscritta ai nazionali di categoria di Ancona in virtù del tempo dei 3000 Siepi (10’33”51) e ha le carte in regola per ambire a un piazzamento di prestigio.

I valdostani Omar Bouamer e Lorenzo Brunier, tesserati entrambi per il GP Parco Alpi Apuane, sono impegnati domenica 5 febbraio in Spagna, a Oropesa del Mar (Valencia), nella Coppa Europa per club di cross a cui prendono parte quasi 400 atleti, in rappresentanza di 77 clubs di 22 nazioni.