Tappa di Coppa del Mondo di Fondo, da venerdì 3 a domenica 5 febbraio, a Dobbiaco, dove saranno presenti 12 azzurri tra cui tre valdostani.

A vestire l'azzurro in terra trentina per la VDA saranno Federico Pellegrino (Fiamme Oro), Francesco De Fabiani e Mikael Abram (Cse).

Il programma prevede, per Sprint skating nella prima giornata di gara, sabato 4, la gara Individuale 10 km in tecnica libera mentre per domenica 5 febbraio, la Staffetta, maschile e femminile.