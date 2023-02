Hockey su ghiaccio: Gladiators under 17 prolungano la striscia positiva

Nel magnifico stadio del ghiaccio di Brunico, che ha visto disputarsi i match dell'ICE hockey Liga, i ragazzi di coach Giovinazzo prolungano la loro striscia di vittorie consecutive nel campionato Under 17, battendo i padroni di casa del Valpusteria.

Un gioco accorto, orchestrato ed armonizzato, non ha lasciato scampo agli avversari. Dopo soli 5 minuti Movchan ha portato in vantaggio gli aostani. 5 minuti dopo, con una veemente azione in attacco, De Santi ha raddoppiato. Inizio del secondo drittel con gol di Gesumaria e 4-0 siglato Nicolò Torchio. I padroni di casa si sono svegliati realizzando il loro primo gol al 32simo. ma soli 25 secondi dopo Crivellari a rimesso a posto le distanza. Sukhytskyi ha realizzato il 6-1, trasformato 6-2 a fine match.

Big match contro l'altra favorita al titolo (Pirates Appiano) sabato ad Aosta alle 16

Programma weekend

IHL I div. HC FANANO MINERS - HC GLADIATORS sabato in Emilia, contro il team che, rivoluzionato nei suoi organici, con molti ex giocatori serie A, sta drogando il campionato..

UNDER 19 VALPUSTERIA - HC GLADIATORS un ulteriore scontro proibitivo per i ragazzi di Giovinazzo contro i secondi della classe. Ma i Gladiatori sanno sorprendere.

UNDER 15 HC BRESSANONE - HC GLADIATORS la capolista tenta di allungare contro i terzi in classifica.

UNDER 13 HC CHIAVENNA - HC VARESE (con GLADIATORS) si giocheranno due match, uno sabato ed uno domenica, contro l'ultima della classe per consolidare il secondo posto del girone Nord Ovest