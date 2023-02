Sci: Ritorna il Gran Tor di Saint-Barthélemy

Sabato 18 febbraio torna il Gran Tor di Saint-Barthélemy, classico appuntamento organizzato da “Saint-Barthélemy, vivere guardando lontano”, rete d’impresa nata per valorizzare il territorio e far conoscere la vallata attraverso alcune iniziative che uniscono sport, buona cucina e tradizioni.

Non si tratta di una competizione; il Gran Tor negli ultimi due anni è diventato un evento ludico-sportivo, senza più una classifica o una premiazione. I fondisti potranno sciare lungo i 30 chilometri del Gran Tor, suggestivo anello che raggiunge anche i punti più nascosti della località. E, visto il periodo di Carnevale, lo potranno fare anche in maschera partecipando al contest lanciato dall’organizzazione, che premierà i migliori costumi.

La formula “degustazione” è destinata a sportivi e appassionati che scelgono il divertimento e l’attività all’aria aperta: sciata sulla pista Gran Tor, tre punti ristoro con prodotti tipici locali tra Alpe Champcombre, Alpe Pierrey e Rifugio Magià; la “crono” include anche il rilevamento del tempo (massimo 30 chilometri) e la sciolinatura: una formula ibrida per chi proprio non vuole rinunciare al cronometro. Non ci sarà un vero orario di partenza; via libera dalle 9 alle 13, per tutti gadget, panino e festa finale.

Le prenotazione possono essere effettuate alla biglietteria del Centro sci nordico, oppure online attraverso il sito Geoticket (https://www.geoticket.it/tickets/120) o apposita app, scaricabile gratuitamente dagli store. Adesioni entro il 17 febbraio, in caso di maltempo l’evento verrà recuperato sabato 5 marzo.

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale della Valle d’Aosta 2014/2020 attraverso il Bando del GAL Valle d’Aosta 16.3.2 – Cooperazione tra piccoli operatori per lo sviluppo e la commercializzazione del turismo. Autorità di gestione: Regione Autonoma Valle d’Aosta, Assessorato Agricoltura e Risorse naturali, Struttura Politiche regionali di Sviluppo rurale.