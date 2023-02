Sci nordico: Campionati Italiani FISDIR, grandi risultati degli atleti valdostani

Sulle nevi trentine del Monte Bondone in presenza del Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, e del Presidente Federale, Marco Borzacchini, per lo sci alpino e per lo sci nordico, si sono svolti i Campionati Italiani Promozionali ed Agonistici FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpica degli Intellettivo Relazionali). La Valle d’Aosta era rappresentata da sei atleti tesserati per l’Associazione A.V.R.E.S., che si sono cimentati nelle prove nordiche: per la categoria promozionale erano presenti sulle nevi dello stadio delle Viote, Martina De Siena, Corinne Charbonnier e Mirko Pascale, mentre per la categoria agonisti a rappresentare la Valle d'Aosta vi erano gli atleti Daniel Brunod, Alex ed Andrea Grivon.

Nella categoria promozionale sui 200 metri Martina De Siena si è laureata Campionessa Italiana precedendo nell’ordine Sara Bonfanti in rappresentanza della Lombardia e Thoeny Jasmine in rappresentanza dell’Alto Adige, al 5° posto si è classificata l’altra atleta valdostana Corinne Charbonnier. Sulla stessa distanza ma nella categoria maschile vittoria anche per Mirko Pascale che ha preceduto il lombardo Fabrizio Giudici.

Sulla distanza di 1 Km Martina De Siena si è ripetuta vincendo la prova, con la compagna di sodalizio Corinne Charbonnier al quarto posto; nel maschile Mirko Pascale ha colto un ottimo 2° posto inserendosi tra due atleti dell’Alto Adige.

Per quanto riguarda le competizioni agonistiche sulla distanza dei 10 km in tecnica classica l’atleta Alex Grivon, categoria senior L1, ha vinto il titolo italiano davanti ad un rappresentante della Lombardia ed uno del Piemonte: la gara si è dimostrata molto impegnativa in quanto il percorso si snodava sul tracciato omologato FISI.

Sulla distanza di 1 Km tecnica classica al via in rappresentanza della Valle d’Aosta vi erano due atleti: Daniel Brunod, senior categoria L1, che ha vinto il titolo italiano, mentre Andrea Grivon tra i senior, categoria L2, si è classificato al 2° posto

Venerdì mattina con un venticello fastidioso che arrivava sull’Alto piano dal Lago di Garda, si è svolta la competizione sui 3 Km in tecnica libera: tutti e tre i rappresentanti dell’AVRES erano in pista e con immenso piacere l’atleta Alex Grivon ha vinto il titolo italiano sul rappresentante dell’Alto Adige, con al 3° posto un rappresentante della Lombardia.

Al campionato italiano non potevano mancare le staffette, dove sia nella prova promozionale che in quella agonistica, gli atleti valdostani hanno saputo cogliere un ottimo 3° posto (per i promozionali in 1° frazione De Siena Martina, in 2° frazione Pascale Mirko ed in 3° Charbonnier Corinne, mentre per gli agonisti in 1° frazione Alex Grivon, in 2° frazione Brunod Daniel ed in 3° Andrea Grivon).

Un grande ringraziamento va fatto agli allenatori Elena Champvillair e Jean Paul Chadel che stanno portando avanti un gran lavoro nell’ambito dello sci nordico, i referenti societari Giovanna Rabbia per l’Associazione AVRES a cui ha dato una mano nell’organizzazione logistica Ornella Fosson, entrambe due personaggi importantissimi del territorio valdostano in ambito sport e disabilità. Ringraziamenti particolari anche allo sci club Granta Parey di Rhêmes, nella persona di Silvianne Petit, allenatrice che segue Alex Grivon per le gare FISI.

Non si devono dimenticare inoltre tutti i supporters che dalla Valle con un pullman si sono recati in Trentino per seguire gli atleti e sostenerli durante le prove. Visti i risultati raggiunti dall’atleta Alex Grivon si potrebbe prospettare una convocazione per i Campionati Mondiali che si terranno dal 12 al 18 marzo a Seefeld in Austria.

Giovanna Rabbia Piccolo presidente dell’Avres onlus commenta “Siamo orgogliosi dei risultati sportivi dello sci nordico, l'AVRES è soddisfatta di aver aperto una sezione di questa disciplina al suo interno in ambito FISDIR”.