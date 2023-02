Sci alpino: SuperG Allievi, Sc Crammont si aggiudica il Trofeo Nextalia di Courmayeur

Poco più di 130 concorrenti, ieri mattina, si sono dati appuntamento sulla pista Aretu di Courmayeur per dare vita al SuperG Allievi, valido per il circuito regionale Gros Cidac, con Giulia Ceresa che concede il bis e, al maschile, successo di Ludovico Rosaschino. Nella classifica per società per somma di punti delle due gare, successo del sodalizio organizzatore, lo Sc Crammont MB, davanti allo Sc La Thuile Rutor e allo Sc Val d’Ayas.

Lo Sc Crammont MB, però, ha ceduto la coppa della vittoria del Trofeo a Giovanni Alfredo Porceddu, dello Sc Gressoney MR: l’atleta ha perso uno sci e ha percorso sei porte su uno sci solo; il sodalizio della Valdigne ha deciso così di premiare Porceddu per l’atteggiamento e la tenacia dimostrate.

Bissa il successo del giorno precedente Giulia Ceresa (Sc Gressoney MR; 52”22), che ha preceduto Gaia Boano (Sc Crammont MB; 52”73; giù seconda il giorno preceente) e lara Beatrice Parma (Sc Courmayeur MB; 52”91). Al quarto posto Anaïs Lustrissy (Sc Crammont MB; 52”97). e, quinta, Beatrice Viérin (Sc Pila; 53”61).

In campo maschile, migliora di una posizione rispetto al SuperG del giorno precedente e conquista la vittoria Ludovico Rosaschino (Sc La Thuile Rutor); 50”20) , davanti a Riccardo Parini (Sc Aosta; 50”35) e a Edoardo Rossi (Sc Crammont MB; 51”30). In quarta posizione Jakob Chasseur (Sc Val d’Ayas; 51”39) e, quinto, Patrick Cametti (Sc Val d’Ayas; 51”70).