L'UCRAINA ENTRA NELLA INTERNATIONAL SKI MOUNTAINEERING FEDERATION

La Federazione ucraina ha presentato domanda di adesione provvisoria nel marzo 2022 e, se approvata, la loro piena adesione sarà ratificata nell'Assemblea plenaria che si terrà il prossimo ottobre. Il Consiglio ha inoltre accolto la domanda dell'Associazione armena di sci alpinisti come membro a pieno titolo, che sarà ratificata anche il prossimo ottobre in Assemblea Plenaria.

Dopo gli incontri con il CIO, il Consiglio ha discusso i piani di sviluppo per l'ISMF e ha esaminato l'implementazione dei primi eventi finanziati da alcune Federazioni Nazionali e dalla Commissione di Solidarietà Olimpica, che contribuiranno a far crescere il nostro sport e a sostenere i futuri atleti provenienti da diversi paesi.

Il Consiglio ha effettuato una revisione completa delle Coppe del mondo già tenutesi in questa stagione e ha discusso i piani per i prossimi eventi, per migliorare ulteriormente la visibilità sia degli eventi che degli atleti.

È stato inoltre approvato per avere una licenza Master separata a partire dalla prossima stagione, oltre ad alcuni aggiornamenti sulle procedure interne che saranno in vigore nella stagione 2023.