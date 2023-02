Rugby: Stade Valdôtain, la compagine Under 17 fa il colpo a Rivoli

Ottimo fine settimana per le compagini dello Stade Valdôtain Rugby, capace di realizzare bottino pieno con quasi tutte le compagini impegnate nelle varie categorie dopo il successo in trasferta della Seniores .

Under 17: colpo a Rivoli

Il pallido sole pomeridiano si nasconde dietro i palazzi di Rivoli mentre l’Under 17 dello Stade Valdôtain Rugby vince di larga misura sul campo del Rivoli nonostante una partita non proprio brillante. Ottime le azioni corali e i sostegni che hanno portato alla vittoria con la prima “doppietta” in carriera di Pietro Planaz. Oltre alle mete di Planaz, le altre sono state realizzate da Tolnai, Tarabella, Ardy, Moore: risultato finale 52-21 per lo Stade.

Under 15: trionfo nel triangolare di Oleggio

Il ritorno in campo per il 2023 è avvenuto nel segno della continuità per i giovani Under 15 dello Stade Valdôtain Rugby che al tiepido sole del pomeriggio novarese impongono ritmo, tecnica ed efficacia al cospetto dei pari età degli Oleggio Raptors e dell'Ivrea Rugby Club.

I leoncini gialloneri si sono mostrati subito attenti ed uniti giocando con attitudine ed impegno entrambe le partite del triangolare mettendo a segno un buon numero di mete ed esprimendo, per larga parte del pomeriggio, un gioco dinamico ed efficace con un buon mix di percussioni personali e azioni corali al largo.

Un buon test per rimettere a posto tutti i tasselli in vista degli impegni di febbraio e un graditissimo ritorno al rugby giocato per Borin Edgardo che nonostante i diversi mesi trascorsi senza il pallone tra le mani ha espresso sul campo la sua grande voglia di tornare ad indossare il paradenti e ad essere protagonista insieme ai suoi compagni.

Risultati: Oleggio-Stade Valdôtain Rugby 0-50 e Ivrea-Stade Valdôtain Rugby 14-33