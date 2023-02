Ginnastica Ritmica: Silver Gym Aosta super a Candelo

Le Silver della Gym Aosta aprono la stagione della Ritmica a Candelo con un 1° e un 2° posto.

In terra biellese, la scorsa domenica, grande prova della ginnaste valdostane nella 1a prova del Campionato di Serie D Silver riguardanti le categorie LA, LB, LC, LD e LE.

Tre le squadre scese in campo a difendere i colori della Gym, guidate dalla tecnica Giorgia Righi, nelle categorie LA, LB e LD.

Questi i risultati:

Per le Silver LA al Collettivo 8..650, alla Successione 8.525 per un totale di 17.175 che vale il 7° posto. La squadra era composta da Emanuela Ciobanu, Anita Molinaro, Ludovica Lucia e Gaia Nebiolo.

Le Silver LB, composta da Elena Bianco, Elisa Bottari, Giulia Chuc, Arianna Riva e Sara Sebastiani, con una bella gara si piazzano invece sul gradino più alto del podio della loro categoria con Collettivo 9.775, Coppia 9.400 per un totale di 19.175.

Per la categoria LD vinta dalla Eurogymnica Torino bel 2° posto fra le Allieve per Arianna Desandré, Ginevra Fumasoli e Ilenia Molinaro con il punteggio totale di 33.550 (Collettivo 12.300, Successione 11.250, Individuale 10.000) per un totale di 33.550.

Si tratta di ottimi risultati che fanno ben sperare per la prosecuzione del Campionato.