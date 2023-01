Rugby: Stade Valdôtain, la Seniores vince a La Spezia

Vittoria convincente dello Stade Valdôtain Rugby, con i Leoni della Seniores che in trasferta a La Spezia superano i locali per 19-8. Non giocano la partita che avrebbero sognato, complici qualche errore di troppo e alcuni cali di concentrazione nel secondo tempo. Il campionato continua, quindi non ci si scoraggia e ci si prepara a testa bassa alle prossime partite.

Era fondamentale vincere con 5 punti, e quindi il rammarico grosso è aver perso il punto bonus in una partita in cui la squadra è stata dominante sia in mischia che nei trequarti. I padroni di casa erano una squadra di livello, e sicuramente non hanno concesso troppo spazio, ma purtroppo lo SVR non è stato abbastanza incisivo nel saper concretizzare e sfruttare i propri punti di forza. Ci sono state alcune scelte tattiche sbagliate e sicuramente ancora alcune pecche sulla disciplina, che hanno macchiato una vittoria guadagnata sul campo ma non pienamente soddisfacente. Tutta la squadra si dimostra comunque molto contenta della prestazione, una particolare menzione ad alcuni giocatori che hanno davvero dato il massimo facendo la differenza, tra questi Lallinaj e Zappa.

SENORES: Spezia Rugby - Stade Valdôtain Rugby 8-19

Stade Valdôtain Rugby: 1 Gontier Massimo, 2 Gontier Stefano, 3 Colaiuda Aldo, 4 Henriod Patrik, 5 Lallinaj Geri, 6 Cortinovis Simone, 7 Tavella Andrea, 8 Duc Alberto, 9 Zappa Stefano, 10 Gramajo Jeronimo, 11 Carlino Nicola, 12 Lancione Luca, 13 Bonfiglioli Lionel, 14 Romeo Alessandro, 15 Santoro Domenico. Panchina: 18 Di Sciacca Matteo, 19 Merivot Stephane, 20 Seghesio Lorenzo, 21 Brongo Antoine, 24 Zanuso Bruno. Allenatori: Ferrucci e Parra.

"E' stata una partita discreta - ha dichiarato il giocatore Aldo Colaiuda - a tratti anche difficile e combattuta, soprattutto nel secondo tempo. C’è stato qualche errore e qualche calo di concentrazione sicuramente da parte nostra, ma intanto abbiamo portato a casa questo match".