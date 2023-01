Arrampicata: Per Michael buona la prima

Una decina i valdostani impegnati e, tra questi, tre si sono distinti superando la prova di qualificazione, accedendo alla finale a sei. Annata partita subito alla grande per Michael Fassino (Climbing House Verres) che in gara nella categoria under18 maschile ha centrato il successo di categoria.

Tolta qualche ruggine in qualifica, con un quinto posto in virtù di 3Top e 3Zone, nella sfida decisiva Michael si è sciolto e grazie ad una maggiore velocità di esecuzione è riuscito a sopravanzare i compagni di finale con 2Top e 3Zone.

In campo femminile, tra le under 18, è sfuggito l’accesso alla finale a Miriam Pramotton (Climbing House) che chiudendo il proprio impegno agonistico con 1Top e 2Zone ha terminato la gara in nona posizione finale. Tra gli Under 20 maschile, importante sesto posto nelle qualificazioni, con accesso alla finale grazie a 2Top e 4Zone, per il portacolori del Climbing House Jean-Marie Joly, accompagnato per il proprio club da Francesca Fosson.

Nella stessa categoria si è guadagnato la posizione numero 13 Antonio Charrere, dell’Oasi Vertical, che ha chiuso il proprio impegno con 1Top e 2Zone.

Charrere, Deleonard, Martinetto (Acc), Charbonnier

Nella finale, Jean-Marie non ha spostato la sua classifica, confermandosi in sesta posizione ottenendo nella run di finale 1Top e 1Zona. La terza tra le valdostane, nella sfida con i coetanei piemontesi, a guadagnarsi la finale è stata, tra le under16 Claire Charbonnier, tesserata per l’Oasi Vertical, che ha superato il primo sbarramento centrando la quarta posizione nella fase di qualificazione, totalizzando il massimo del punteggio possibile, 5Top e 5Zone. Claire in finale, seguita dal tecnico/accompagnatrice Cristiana Martinetto, si è attestata in quinta posizione.

Nella stessa categoria ha concluso il proprio impegno in qualifica con la decima posizione la compagna di club Greta Baccon, anche lei dell’Oasi Vertical con 2Top e 2Zone, mentre a completare il lotto delle valdostane ha gareggiato Alessia Raspo del Climbing House che si è attestata al 21esimo posto con 0Top e 1Zona. Nella categoria under 16 maschile, due i valdostani in gara; 15esimo Federico Deleonard (Oasi Vertical) con all’attivo 2Top 2Zone e 19esimo Giacomo Zaninetti (Climbing House) con 1Top e 3Zone.