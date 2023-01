Si terrà questo fine settimana a Biella la prima prova del Campionato Individuale Silver per il programma LC.

In gara sui quattro attrezzi per la Ginnastica Olimpia saranno Giulia Barbato e Joana Kocecku, accompagnate in campo dall’istruttrice Chiara Moniotto.

Appuntamento per il prossimo weekend per le promesse della ginnastica artistica valdostana.