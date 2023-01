Rugby: Stade Valdotain, per la Seniores trasferta insidiosa in Liguria

Sarà un fine settimana ricco di emozione per lo Stade Valdotain di Rubgy, pronto a fare scendere in campo le sue squadre.

Tra queste fari puntati sulla compagine Seniores, che sarà impegnata in trasferta sul campo di La Spezia, dove domenica 29 gennaio alle ore 14.30 sfiderà lo Spezia Rugby.

"Le trasferte così lunghe, come quelle di questa settimana in cui giochiamo a La Spezia, sono sempre impegnative, sia dal punto di vista fisico che organizzativo. Per evitare di giocare subito dopo il viaggio, la Società si è organizzata per arrivare in Liguria la notte prima - ha dichiarato il giocatore Nicola Carlino - per noi giocatori questo aspetto è importante perché rappresenta un’occasione fantastica per fare gruppo e passare del tempo insieme! Naturalmente non tutti riusciranno a partire già sabato, a causa di vari impegni, e questo sommato ai recenti e numerosi infortuni ci costringerà probabilmente a presentarci con una rosa piuttosto limitata dal punto di vista numerico".

Questo però non ci abbatte e anzi, ci carica ancora di più: faremo questa trasferta per vincere, per riscattarci dall’ultimo match (in cui abbiamo perso contro la squadra più forte del girone, il Rho) e per dimostrare che fino all’ultimo daremo il massimo, perché gli obiettivi non sono cambiati… vincere e salire in B".

“Arriviamo da una sconfitta in casa e due settimane di freddo e neve, nonostante ciò però siamo pronti per affrontare La Spezia e rimetterci in carreggiata per il nostro obiettivo della stagione. La Società ha fatto un grande sforzo organizzativo per permetterci di scendere il giorno prima per la trasferta e dormire una notte in hotel per evitare di fare il viaggio la mattina della partita - ha sottolineato il giocatore Lorenzo Seghesio - faremo sì che questo sforzo non sia vano! Non abbiamo mai affrontato questa squadra ma la voglia e la grinta non ci mancano per arrivare pronti a domenica e dare del nostro meglio”.