Sci alpino: Anaïs Lustrissy sesta nello Slalom all’AlpeCimbra

Apertura della 53esima selezione nazionale dell’AlpeCimbra Fis Children Cup, oggi, a Folgaria – Fondo Grande (Trento), con la categoria Ragazzi impegnata in una manche di Gigante e gli Allievi nello Slalom, format che consegna il sesto posto a Anaïs Lustrissy.

Categoria Allievi – Slalom

Bella rimonta nella seconda manche – dalla 14° piazza di metà gara alla 6° finale – di Anaïs Lustrissy (Sc Crammont MB; 1’34”81), nella gara vinta dalla vicentina, tesserata in Trentino, Marta Giaretta (1’30”78), davanti alla comasca Giulia Mariani (1’33”34) e alla trentina Dorotea Mobiglia (1’33”39). In 11° posizione Clara Beatrice Parma (1’36”15; in risalita di 14 posizioni, 25° a metà gara); 21° Gaia Boano (Sc Crammont MB); 29° Beatrice Viérin (Sc Pila); In campo maschile, vittoria, in rimonta del cuneese Federico Massimilla (1’26”00); alle sue spalle, in risalita di una piazza, il trentino Luca Loranzi (1’26”02), mentre scivola di due posizioni – dalla prima alla terza – l’altro trentino Ezio Scalfi (1’27”35”). Ottavo al termine della prima manche, non conclude la seconda Leonardo Rosaschino (Sc La Thuile Rutor); 27° Thomas Carrozza (Club de Ski; 1’32”57; 37° a metà gara); 33° Xavier Chatel (Sc Crammont MB); 40° Samuel Bal (Sc Crammont MB).

Categoria Ragazzi * Gigante

A imporsi è la napoletana Giada D’Antoni (42”42), davanti alla padovana Allegra Vindigni (43”19) e alla trentina Martina Beccari (43”39). In 20° posizione Maria Laura Pene Vidari (Sc Courmayeur MB; 44”85); 27° Alyssa Borroni (Sc Crammont MB); 34° Anaïs Vuillermoz Curiat (Sc Aosta); 44° Sara Parini (Sc Aosta); 54° Hélène Blanchet (Sc Crammont MB); 58° Elisa Sertorelli (Club de Ski); 63° Nicole Serafini (Sc Crammont MB). In campo maschile, successo del bellunese Leonardo D’Incà (43”37) a precedere il cuneese Michele Vivalda (43”92) e il gardenese Matthias Mahlknecht (44”28). Al 24° posto Nicolas Fosson (Sc Aosta; 46”34); 26° Pietro Seletto (Sc Azzurri del Cervino; 46”49); 30° Michael Artaz (Sc Val d’Ayas; 46”66); 58° Tommaso Paletti (Sc Crammont MB); 63° Mattia Fosson (Sc Aosta); 69° Giovanni Pene Vidari (Sc Courmayeur MB).