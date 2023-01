Bassino e Brignone all’assalto del GS di Kronplatz: doppio appuntamento sulla Erta

Sono otto le azzurre che prenderanno parte al doppio appuntamento di Kronplatz con la Coppa del mondo di gigante femminile. Sulla difficilissima pista Erta sono in programma due gare martedì 24 e mercoledì 25 gennaio (prima manche ore 10.30, seconda manche alle ore 13.30 con diretta televisiva su Rai 2 ed Eurosport in entrambe le giornate), la seconda delle quali recupera quella cancellata a Spindleruv Mlyn.

Al via Federica Brignone, Marta Bassino, Asja Zenere, Elisa Platino, Roberta Melesi, Karoline Pichler, Laura Pirovano e Laura Steinmair. L’Italia vanta una vittoria nella storia con Brignone nel 2017 (che poi è stata anche terza nel 2018), mentre Bassino si è piazzata terza nel 2017, 2019 e 2021. A completare il calendario di gigante saranno successivamente l’appuntamento di Are (Sve) del 10 marzo e la finale di Soldeu del 19 marzo. La classifica di specialità vede in testa Bassino con 425 punti davanti a Shiffrin con 400 e Gut-Behrami con 357, Brignone è quinta con 304, dietro a Vlhova con 336.