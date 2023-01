Atletica: Catherine Bertone e Diego Yon si aggiudicano i titoli assoluti valdostani di cross

Domenica 22 Gennaio presso l’area verde Abbé Henry, in una mattina classicamente invernale, il Comitato regionale della Federazione di Atletica Leggera ha allestito e organizzato la riunione di cross durante la quale sono stati assegnati i titoli di campione regionale individuali e di società di corsa campestre. La più vincente è stata la Cogne che ha collezionato quattro successi, due ciascuna per Pont Donnas e Calvesi, una vittoria è andata ai portacolori della S. Orso e della InRun.

La riunione è risultata anche valida per i campionati di società di corsa campestre dove, per entrare in graduatoria, erano necessari per ogni club avere almeno tre tesserati in classifica. S.Orso e Calvesi si sono aggiudicati i successi assoluti, con S.Orso leader anche tra gli Junior maschile, mentre le due classifiche Allievi, femminile e maschile, hanno visto imporsi i verdi della Cogne.

Ma veniamo alle varie prove. Sfidando il momento più freddo, ad aprire la mattina di gare protagonisti sono stati i partecipanti alla prova assoluta maschile, sulla distanza dei 10km di un anello ondulato di 1km ripetuto per dieci volte. Un terzetto ha fatto corsa a se, inanellando giri su giri, ma nel finale ad imporsi è stato Diego Yon (Pont Donnas) che è stato capace dell’allungo vincente imponendosi in 32’33, staccando di 8 secondi il campione regionale uscente Jean-Pierre Vallet (Cogne) che ha concluso secondo in 32’41, mentre al terzo posto, in 33’31” ha portato a casa il bronzo Niccolò Biazzetti (Atl Monterosa) con 33’31”.

Il vincitore, così come l’intero podio, è composto da under 23, situazione che ha permesso a Diego Yon di fare doppietta fregiandosi anche del titolo Promesse.

Nella classifica di società la prima posizione con 25 punti se la è aggiudicata la Polisportiva S. Orso Aosta che ha inserito nelle prime posizioni Marco Ranfone (6° in 36’06”), Andrea Domati (8° in 36’30”) e Savino Quendoz (11° in 38’18”).

Seconda la Cogne con 32 punti che oltre a Vallet ha proposto quale miglior terzetto Arturo Rosaire (10° in 37’05”) e Massimiliano Varone (20° in 42’57”).

Terza la Calvesi con 39 punti, grazie a Niccolò Beneforti (4° in 34’36”), Gianpiero Glarey (17° in 40’15”) e Andrea Pirana (18° in 41’07). Restando tra gli assoluti al maschile, sei sono stati i concorrenti in gara nel cross corto sulla distanza di 3km dove il titolo regionale, in 9’43”, non è sfuggito, come lo scorso anno, al portacolori della Cogne Aosta Younes Tarhia, con podio completato dai master Maurice Lale Demoz (10’18”) e Gino Cugnach (11’15”), entrambi in forza alla Calvesi.

Sulla distanza di 8km si è disputata la prova assoluta femminile, dove ha dettato legge l’olimpica di Rio Catherine Bertone (Calvesi) che si è aggiudicata il titolo valdostano terminando in 30’51”. 49 secondi dopo ha concluso il proprio impegno in 31’40” Rodica Sorici (CSD Guardia di Finanza Aosta), mentre Sveva Nobili (Calvesi) sul terzo gradino del podio in 31’59” ha portato a casa il titolo regionale Promesse. Nella classifica di società, vittoria per la Calvesi che ha totalizzato 8 punti, grazie ai piazzamenti di Bertone, Nobili e Roberta Cuneaz che si è piazzata quarta in 32’25”.

I primi tre assoluti

Seconda tra i club, con 18 punti, la S.Orso con Marcella Pont (5a), Cristina Busa (6a) e Cristina Demarchi (7a). Una sola concorrente nel cross corto assoluto donne, con maglia di campionessa regionale andato a Denise Scotti (InRun) che ha chiuso i 3km della prova in 18’29”. Otto chilometri la distanza dove sono stati anche impegnati i ragazzi delle annate 2004 e 2005 della categoria Juniores dove la vittoria non è sfuggita a Loic Proment 27’05” (S.Orso) che ha fatto propria la maglia e la medaglia di campione valdostano. Il podio è completato da Leon Martinet della Calvesi (28'07”) e Didier Charberge della S.Orso (30’09”).

Nella classifica di società non è sfuggito il successo di squadra alla S.Orso che si è imposta con 8 punti grazie alle prestazioni di Proment, Chaberge e Matteo Nigra, 4°, mentre in classifica ha trovato spazio anche la Calvesi, seconda con 13 punti, con Martinet (2°), Alessandro Bellini (5°) e Ebrima Jaiteh (6°).

Tra le Juniores, ma al femminile, 6 chilometri li ha coperti la sola Sophie Vallet (Cogne) alla quale è andato il titolo regionale di categoria chiudendo in 27’17”. Nel Cross Allievi, sui 5km, sui dieci iscritti, il titolo valdostano è andato a Gabriele Saba (Cogne) che ha coperto i cinque giri del percorso in 17’15”. Il podio è poi completato dal compagno di allenamenti Etienne Mappelli (Cogne) secondo con 17’22” e Riccardo Chiorlerio (APD Pont St Martin) terzo in 17’32”.

La Atletica Cogne ha poi fatto proprio il titolo regionale di club, con 7 punti, potendo contare oltre che sui due sopracitati atleti anche su Andrea Carrozzino che ha chiuso al quarto posto. Secondo, con 16 punti, nella classifica a squadre l’APD Pont St Martin che oltre a Chiorlerio ha schierato Etienne Verraz (5°) e Mathieu Cretier (8°). Al femminile, nella categoria Allieve, sui quattro giri, cinque le under 18 al via, con titolo andato a Martina Milani (Cogne) in 16’08”, lasciandosi alle spalle Elise Domaine (S.Orso) seconda in 16’35” e Eleonora Cordone (Cogne) terza in 17’13”.

Cogne vincente nella classifica di società, grazie a Milani, Cordone e Nicole Dellio (4a) In gara, senza titolo in palio, che sarà assegnato sempre ad Aosta il prossimo 12 febbraio, i giovani della categoria Ragazzi e Cadetti. 1Km per i più giovani Ragazzi (classe 2010 e 2011) dove si sono imposti Letizia Bochicchio (Cogne) in 3’43” e Armin Blanc (Calvesi) in 3’16”.

I Cadetti impegnati su 2km al femminile e 3km al maschile, con le loro prestazioni si sono messi in mostra per conquistarsi la partecipazione alla rappresentativa che sarà impegnata nella festa nazionale del cross in programma a metà marzo a Gubbio. In bella mostra si sono posti Sylvie Vallet (Cogne) vincente in 7’31” ed Etienne Chenal (Calvesi) primo in 10’32”.

TUTTI I RISULTATI