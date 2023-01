Atletica: Cresce l’attesa per l’Aosta21K

L’arco temporale che ci separa dalla fine di maggio può sembrare lungo, ma da mesi è al lavoro la macchina organizzativa. Ora, entrando nel 2023, il conto alla rovescia si fa serrato, è il momento di presentare questo nuovo evento e il suo ricco programma. Su https://aosta21k.com/gare/aosta21k/#iscrizione le iscrizioni sono già aperte.

Al solito le quote sono più vantaggiose iscrivendosi in anticipo. Partner in quest’avventura è Ravenna Insport, organizzatrice dell’omonima Maratona - tra le più importanti del panorama nazionale - la cui preziosa esperienza contribuirà a far crescere e aiutare Aosta 21K a diffondere l’immagine di Aosta nel mondo della corsa su strada italiana ed estera.

In calendario a fine maggio, Aosta21K collegherà la stagione del running di primavera a quella del turismo estivo. Un’opportunità per atleti e appassionati di vivere un grande evento nella cornice culturale e storica di Aosta, la Roma delle Alpi. Aosta21K coinvolgerà tutta la città e i suoi abitanti, ai quali sarà chiesto di partecipare a tutte le attività del fitto programma, andando ad appropriarsi delle vie di Aosta, per l’occasione chiuse al traffico. L’evento è sì una competizione podistica di portata nazionale, ma proporrà anche tante opportunità per i non sportivi, residenti e turisti, per avvicinare un target il più vasto possibile, dal runner occasionale, ai camminatori, ai ragazzi, alle scuole e al terzo settore.

AOSTA21K raccoglie idealmente il testimone di MezzAosta e aggiunge a tutti i suoi elementi di successo parecchie novità: LE CORSE/ LE CAMMINATE - Domenica 28 maggio sono previste due prove competitive: la 21K half-marathon e la 10K race, entrambe omologate e valide per l’assegnazione del titolo valdostano Fidal della specialità. Partenza alle ore 9:30 dalla rotonda di Via Garibaldi e arrivo ai piedi del monumento simbolo della città, l’Arco di Augusto. A ogni finisher delle due prove competitive andrà una specifica medaglia rappresentativa e simbolica.

Due le proposte ludico-motorie aperte a tutti, sportivi amatori, cittadini e studenti. S’inizia nel pomeriggio di sabato 27 maggio con la 2K School&Family, una corsetta/camminata di circa 2km, all’interno della città di Aosta, pensata con la Sovrintendenza agli Studi per coinvolgere le scuole, gli studenti, i genitori e parenti tutti, con partenza dal Parco Puchoz e arrivo all’Arco di Augusto.

Assieme alle due prove competitive, 21K e 10K, domenica mattina, in coda agli agonisti, sarà dato il via anche a Buongiorno Aosta. Per i partecipanti è previsto un percorso a passo libero che toccherà diverse vie della città e si concluderà dopo circa 5km all’interno dello storico stabilimento della Cogne Acciai Speciali, punto d’arrivo per la non competitiva e di passaggio per gli atleti runners.

L’OFFERTA NON SPORTIVA

Se il focus vuole essere lo sport, la Aosta21K si propone anche quale vivace centro di incontro, socialità e promozione della città. Location ideale di questa “agorà” sarà la Piazza Arco di Augusto e le sue vicinanze. Intorno al monumento simbolo della città, forte dei suoi oltre 2.000 anni di vita, tante le proposte, alcune delle quali ancora in corso di definizione.

Grazie alla collaborazione con Ravenna Insport e all’appoggio di Coldiretti Valle d’Aosta, sabato pomeriggio e domenica, presso l’Arco Romano è prevista la “Piazza del Gusto” dove potranno essere degustate sul posto, e anche acquistate, le prelibatezze del territorio valdostano e romagnolo, con uno stuzzicante e invitante gemellaggio enogastronomico. - Sabato pomeriggio al Parco Puchoz, al termine della 2K School&Family, si organizzerà una dimostrazione di agility dog, e la sera, all’Arco di Augusto, in collaborazione con l’Associazione Aosta Iacta Est, saranno proposti alcuni dei giochi che hanno reso famosa e coinvolgente la manifestazione GiocAosta.

Possibili, su prenotazione, sabato 27 e domenica 28 maggio, visite guidate per scoprire le bellezze della città di Aosta, con il supporto di guide turistiche professionali.

PROGETTO CHARITY

Accedendo al portale d’iscrizione online www.aosta21k.com per qualsiasi delle prove, competitive e non, sarà possibile destinare una donazione alle onlus locali per il tramite del CSV, il Centro di Servizio per il Volontariato della Valle d’Aosta.

Le stesse associazioni promuoveranno presso tutti i propri simpatizzanti una partecipazione attiva, soprattutto alla “School&Family” di sabato e alla “Buongiorno Aosta” di domenica. Inoltre, su ogni iscrizione proveniente dalle onlus l’organizzazione destinerà loro una donazione di 5€ e gli iscritti potranno avere il pettorale personalizzato e portare il logo della propria onlus del cuore. A queste realtà sono anche destinati spazi, con specifici stand, sia sabato che domenica, in piazza Arco di Augusto.

AOSTA21K UNA PROMOZIONE ANCHE FUORI REGIONE

Alle più grandi maratone nazionali sono abbinati le Expo-Marathon, villaggi espositivi dove migliaia di atleti ritirano i pettorali e i pacchi-gara e tutto il mondo degli appassionati di running si ritrova, dove gli sponsor e le aziende di articoli e servizi sportivi espongono prodotti tecnici e non, gli organizzatori di gare promuovono i loro eventi, si tengono presentazioni pubbliche, dibattiti, interviste tv ecc.

Grazie alla collaborazione con gli amici di Ravenna, Aosta21K ha già potuto partecipare nel 2022 con un proprio stand alle Expo di Firenze e Ravenna e ad altre parteciperà quest’anno. Decine di migliaia di atleti e appassionati, tutti potenziali turisti a diretto contatto con la realtà valdostana e con ciò che essa offre, dall’Aosta romana a Skyway, dal Forte di Bard ai prodotti delle nostre montagne dal Cammino Balteo agli sport invernali. Aosta21K è l’ambasciatore della Valle d’Aosta nel mondo del running.

LE DICHIARAZIONI DEGLI ASSESSORI DI RAVENNA E AOSTA



"Abbiamo avuto occasione di conoscerci a novembre in occasione della nostra Maratona - dice Giacomo Costantini Assessore allo Sport e al Turismo della città di Ravenna facendo riferimento all’incontro avuto a novembre durante l’evento sportivo - e sono molto contento di questa collaborazione tra le nostre due città e manifestazioni. Sono certo darà buonissimi frutti per entrambi. Aosta e Ravenna sembrerebbero non avere molte correlazioni e invece quando si organizzano eventi sportivi di questo tipo, andare a sottolineare le particolarità storiche, culturali, ma anche enogastronomiche di un territorio possono aiutarci a far arrivare più sportivi, che diventano turisti, ospiti temporanei delle nostre città e anche ambasciatori del nostro territorio.

A Ravenna abbiamo costruito un percorso che andasse a sottolineare le nostre bellezze culturali, ma anche paesaggistiche. Inoltre l'arricchimento di eventi collaterali in quel weekend fa diventare l'evento stesso una vera e propria festa; ed è quello che mi auguro che Aosta riesca a fare con i propri cittadini e con i propri sportivi. Mi auguro che riesca a creare una comunità che, dal volontariato a chi aspetta questo evento, abbia voglia di divertirsi e vivere appieno la città con le sue eccellenze enogastronomiche, culturali e paesaggistiche, perché dal punto di vista naturale Aosta ha un ambiente veramente stupendo".

«Per Aosta – commenta l’assessora allo Sviluppo economico, alla Promozione turistica e allo Sport del Comune di Aosta, Alina Sapinet - il ritorno della mezza maratona in città con la nuova formula dell’Aosta 21K Half Marathon è un motivo di grande soddisfazione perché ci permette di coniugare due aspetti ai quali, come Amministrazione comunale, teniamo molto, vale a dire il sempre maggior sviluppo delle occasioni di animazione come volano per generare movimento turistico a beneficio del tessuto economico, e la volontà di promuovere la pratica sportiva a tutti i livelli come condizione essenziale di benessere e di salute per la collettività.

Inoltre, se aggiungiamo l’aspetto della valorizzazione del patrimonio storico e monumentale cittadino che diventerà scenario di tutte le diverse prove della manifestazione e quello della collaborazione con una realtà importante e connotata dal punto di vista turistico come la città di Ravenna, allora ci sono tutti gli ingredienti perché l’Aosta 21K possa, davvero, come auspichiamo, ottenere un grande successo, coinvolgendo sia i nostri cittadini che i visitatori, atleti e accompagnatori, che raggiungeranno Aosta, rivelandosi anche una formidabile occasione per lanciare la prossima stagione estiva».