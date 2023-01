Hockey ghiaccio: IHL; Pesante sconfitta dei Gladiators

HC GLADIATORS - VAL VENOSTA 0-9

Il campionato si avvia tristemente verso la conclusione per la compagine senior dell'HC Gladiators, sconfitta pesantemente dai più determinati alto atesini con parziali precisi (0-3; 0-3; 0-3). Aostani dominati anche sul piano del gioco, con soli 8 tiri verso la gabbia avversaria. Con questo match per i rossoneri si chiude praticamente la corsa ai play off.

Under 17 HC GLADIATORS - BRESSANONE/VIPITENO 4-2

Per i ragazzi di coach Giovinazzo inizia nel migliore dei modi il Master Round, che vede affrontarsi in un girone all'italiana le prime tre dei due gironi della prima fase del Campionato Nazionale. Opposti al Bressanone-Vipiteno, gli aostani, si sono imposti per 4-2, giocando sempre in sicurezza e dimostrandosi sempre padroni del ghiaccio. Dopo una fase di studio ed un inizio a ritmi non troppo elevati, Fraschetta ha realizzato il vantaggio per gli aostani. Dopo soli due minuti, colpa un disco perso in attacco, ha favorito il pareggio degli ospiti. A fine drittel Sukhiyskyi, in scivolata, corpo sul ghiaccio, con un colpo di prestigio, ha riportato in vantaggio i padroni di casa. Il secondo drittel si sviluppa ancora a ritmi non infuocati: Movchan, sfruttando un power play, ha realizzato il 3-1. Pochi secondi dopo, una sfortunata deviazione col casco del goolie aostano ha fatto carambolare il disco in rete per il provvisorio 3-2. Ma Badoglio, con un tiro secco tra spalla del portiere e trasversa, ha riportato lo score gap in sicurezza. Terzo tempo con poche note sportive sul taccuino (un palo colpito dagli ospiti) ed un po' di nervosismo, senza tuttavia che il risultato cambi.

Under 13 HC VARESE - HC PINEROLO 4-5

Partita frenetica, sull'otto volante per il Varese Gladiators. Opposti ai rivali di sempre del Pinerolo, dopo essere passati in svantaggio, hanno ribaltato il match portandosi sul 3-1 (anche grazie ad un gol dell'aostano Nardella), punteggio riaggiustato per gli ospiti sul 3-2 a fine drittel. Nel secondo drittel i lombardo - valdostani praticamente non scendono sul ghiaccio, subendo un parziale di 0-3. Solo a due minuti da fine match arriva il 4 gol che chiude il risultato sul 4-5.

Under 15 HC GLADIATORS - EGNA 3-5

Prima sconfitta nel master round per i ragazzi di coach Picco, a cui non basta una veemente reazione di orgoglio per sconfiggere i fortissimi alto atesini. Dopo un primo tempo concluso in stretta parità, a reti inviolate, gli ospiti in 12 minuti hanno messo una serie ipoteca per il risultato finale, portandosi sullo 0-3. Questo score non deve essere piaciuto troppo a Coach Picco, che negli spogliatori deve aver strigliato a dovere i suoi, tanto che all'inizio del terzo drittel, prima Torchio Luca (in power play) poi Tumminello, hanno ridotto le distanze. Sul 2-3 il capitano degli ospiti ha gelato la rimonta, realizzando il 2-4. Ancora Tumminello, a 50 secondi dalla fine, è riuscito a riaccendere la flebile fiammella del pareggio che coach Picco ha provato ad alimentare togliendo il portiere per giocare in superiorità numerica, mossa che tuttavia ha permesso agli ospiti di realizzare il definitivo 3-5

Under 19 HC MERANO - HC GLADIATORS 6-3

Si interrompe la rincorsa ai play off per i ragazzi di Giovinazzo, sconfitti immeritatamente a Merano. Dopo un primo tempo giocato subendo i continui attacchi dei padroni di casa, gli aostani si sono partati in vantaggio, ad inizio di secondo drittel, grazie alla rete di Fraschetta. Due minuti dopo, sfruttando un power play, i padroni di casa, sono riusciti ad impattare. Passati solo 50 secondi, grazie a De Santi, gli aostani si sono riportati in vantaggio. A fine drittel, purtroppo, i padroni di casa hanno realizzato una doppietta micidiale, chiudendo il secondo tempo sul 3-2. A metà del terzo drittel, in power play, Lenta ha impattato il match. Tuttavia l'indisciplina degli aostani, con numerosi minuti di penalità, ha permesso ai padroni di casa di realizzare due gol e chiudere il match a 30 secondi dalla fine per il definitivo 6-3