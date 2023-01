A Cogne dal 19 al 22 gennaio le “Olimpiadi dei guardaparco”

Si terrà nel Parco Nazionale Gran Paradiso, a Cogne dal 19 al 22 gennaio 2023, la 27^ edizione del Memorial Danilo Re, manifestazione sportiva di livello internazionale istituita in memoria di Danilo Re, guardaparco del Parco Regionale dell'Alta Valle Pesio scomparso in servizio nel 1995, ed organizzato da Alparc (Rete delle aree protette alpine) in collaborazione coi servizi dell’Ente Parco.

Il Parco Nazionale Gran Paradiso si è proposto come sede del Memorial nell’ambito delle celebrazioni dei cento anni dalla sua istituzione, ed ospiterà 186 partecipanti registrati provenienti da 24 aree protette di Austria, Germania, Francia, Italia, Svizzera, Slovenia, Slovacchia che gareggeranno nelle diverse specialità previste: scialpinismo, slalom gigante, sci di fondo e tiro con la carabina.

Il Memorial, oltre alla competizione sportiva, prevede un incontro tematico, quest’anno dedicato alle sfide che devono affrontare i guardaparco relativamente al cambiamento climatico e l’incremento degli afflussi turistici nelle aree protette, e momenti conviviali tra tutti i partecipanti. Simboleggia l’amicizia, gli sforzi e gli obiettivi comuni di tutte le comunità ospitanti le Aree Protette Alpine. Il Memorial non è quindi solo un evento sportivo ma rappresenta anche un’importante opportunità di promozione internazionale del territorio alpino, sia per quanto riguarda gli aspetti logistici e sportivi sia per quelli più prettamente turistici e di ospitalità.

La manifestazione è possibile anche grazie al supporto del Comune di Cogne e la collaborazione con il Consorzio Operatori turistici di Cogne.

Bruno Bassano, Direttore del Parco: “E’ un onore per noi poter ospitare questo evento sportivo di carattere internazionale, occasione di confronto anche nelle attività di gestione e di monitoraggio delle aree protette alpine. Siamo sicuri che Cogne, grazie ai suoi impianti e strutture turistiche, consentirà a tutti i partecipanti di godere nel migliore dei modi delle bellezze paesaggistiche delle valli del Parco”.

Guido Plassman, Direttore di Alparc: “Il memorial ha una lunga storia, in questa 27^ edizione torniamo in Italia dove lo stesso è nato. Il Gran Paradiso è uno dei più antichi ed estesi parchi nazionali delle Alpi, caratterizzato da una lunga tradizione di protezione e un grande coinvolgimento del suo staff nella preservazione della biodiversità per le prossime generazioni. E’ un onore per Alparc e per tutti i colleghi e guardaparco delle aree protette poter celebrare i 100 anni del Gran Paradiso con questa competizione e con lo scambio di esperienze in questa bellissima location delle Alpi”.

Il programma delle gare e dei siti coinvolti è disponibile sul sito del Trofeo: https://alparc.org/danilore/<wbr></wbr>it/2023/program