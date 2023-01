CIA/CIG Scialpinismo: Junod e Vallet oro e argento nella Vertical di Andalo

Noemi Junod (Cse; 23’31”4) conquista il titolo di categoria, davanti a Clizia Vallet (Sc C.Gex; 26’00”8) e alla lecchese Erika Sanelli (26’04”8). Al maschile, successo del valtellineseDavide Sambrizzi, a precedere i trevigiani Hermann Debertolis e Leonardo Vincenzo Taufer.

Nell’Assoluto, doppietta del Centro sportivo Esercito, grazie a Giulia Murada (35’29”5) eGiulia Compagnoni (35’51”9), e bronzo alla torinese dei Carabinieri, Ilaria Veronese (35’59”2).

In campo maschile, vittoria del trentino Federico Nicolini (28’52”1), seguito dall’altoatesinoAlex Oberbacher (28’59”2) e da un terzetto di alpini: Michele Boscacci (29’02”3) DavideMagnini (29’22”9) e Robert Antonioli (29’39”9). Al settimo posto Sebastien Guichardaz (Sc C.Gex; 29’56”0); 13° Henri Aymonod (Sc C. Gex; 30’58”7); 19° Rocco Baldini (Cse).

Nei Cadetti 1 – Under 16 -, titolo al cuneese Thomas Bernardi (Valle Varaita; 7’10”5); insesta posizione Davide Gadin (Sc C. Gex; 7’33”1).

Nei Cadetti 2 – Under 18 -, successo del valtellinese Erik Canovi (18’11”8). Al 19° e 20°, per lo Sc Corrado Gex, Elia Demicheli (21’58”9) e Matteo Borettaz (22’05”6); 28° GabrieleDe Pieri (Sc C. Gex; 22’54”6)35° Didier Chaberge (Sc C. Gex; 24’14”6).

Programma gare internazionali

sci di fondo

sab. 14/01/23 – cpi/ci u23/u20/u18 – sprint tc m/f tesero (tn)

dom. 15/01/23 – cpi/ci u23/u20/u18 – 10 km tl m/f tesero (tn)

biathlon

mer. 11/01/23 – cdm – ind. m ruhpolding (ger) – 14.10, eurosport

gio. 12/01/23 – cdm – ind. f ruhpolding (ger) – 14.10, eurosport

gio. 12/01/23 – ibu cup – short ind. m/f arber (ger) – 10-14

ven. 13/01/23 – cdm – staff. m ruhpolding (ger) – 14.25, eurosport

sab. 14/01/23 – cdm – staff.f ruhpolding (ger) – 14.25, eurosport

sab. 14/01/23 – ibu cup – sprint m/f arber (ger) – 10.30-14

sab. 14/01/23 – cig/cpi fiocchi – ind. m/f brusson (ao)

dom. 15/01/23 – cdm – mass start m ruhpolding (ger) – 12.30, eurosport

dom. 15/01/23 – cdm – mass start f ruhpolding (ger) – 14.45, eurosport

dom. 15/01/23 – ibu cup – sprint m/f arber (ger) – 10.30-14

dom. 15/01/23 – cig/cpi fiocchi – staff. m/f brusson (ao)