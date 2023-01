Sci nordico: la Coppa Sc Amis de Verrayes allo Sc Gressoney MR a Cogne

La Sprint riservata ai Senior/Giovani e Allievi , e la Mass start per Cuccioli e Ragazzi.

Organizzata dallo Sc Amis de Verrayes che, per ragioni d’innevamento, ha spostato la sede da Champlong ai piedi del Gran Paradiso, in palio per la classifica per società la Coppa del sodalizio organizzatore, vinta dallo Sc Gressoney MR, davanti allo stesso Sc Amis de Verrayes e allo Sc Saint-Barthélemy. A livello individuale, i successi di Virginia Cena, Claire Frutaz, Amelie Fragno, Elody Vittaz, Valerio Sorteni, Gabriele Leone, Mathias Bastrenta e Noah Desayeux.

Categoria Senior/Giovani * 1,2 km – Sprint tc – Finale femminile con una doppia coppia di sorelle, con tripletta Juniores al vertice, con Virginia Cena (Gs Godioz) che precede le gemelle Maluquin Segor: Anaïs e Micol, con quarta, e prima Aspiranti, Vittoria Cena (Gs Godioz). Al completare il podio Aspiranti, 5°, Corinne Beltrami (Sc Drink) e, 7°, Emilie Cappelletti (Team Ski Torgnon 2.0). In campo maschile, successo dello Seniores Valerio Sorteni (Pol. Pollein), seguito dal miglior Aspiranti, Matteo Arlian (Sc St-Barthélemy) e dagli Juniores Simone Gemelli (Gs Godioz), Gerome Garin (Sc Valgrisenche) e André Philippot (Gs Godioz). Podio Aspiranti completato dal 6° e 8° posto di Clément Cavagnet (Sc Gran Paradiso) e Mattia Saracco (Sc Brusson); Categoria Allievi * 0,8 km – Sprint tc – Tre atlete ‘griffate’ SC Drink nelle prime quattro posizioni, con vittoria di Claire Frutaz e il 3° e 4° posto di Linda Vallet e Emilie Gontier, egemonia gialloblu interrotta dalla seconda posizione ddi Hélène Pieropan (Sc Gran Paradiso).

Al maschile, successo di Gabriele Leone (SC Amis de Verrayes) davanti a Matteo Maniezzo (Ssc Drink), Yannick Farinet (Sc G. S. Bernardo) e Jody Vittaz (Sc Amis de Verrayes). Categoria Ragazzi * 3 km f / 4 km m – Mass start tc – Vittoria di Amelie Fragno (Pol. Pollein; 11’09”4), seguita da Annie Rial (Sc Gressoney MR; 11’15”1) e da Margot Amelie Gerbore (Sc G. S. Bernardo; 11’17”4). Al quarto posto Julie Bagnod (Ski Team Torgnon 2.0; 11’24”9) e, quinta, Sophie Bonin (Gs Godioz; 11’27”3). Al maschile, successo di Mathias Bastrenta (Sc Gressoney MR; 12’31”6;), davanti a Achille Alden Glarey (Sc Gran Paradiso; 12’53”9) e a Cédrci Nex (Sc Amis de Verrayes; 13’01”1). In quarta posizione Emil Lazier(Sc Gressoney MR; 13’08”0) e, in quinta, Vincent Pession (Sc Amis de Verrayes; 13’10”2).

Categoria Cuccioli * 2 km f / 3 km m – Mass start tc – Al femminile, s’impone Elody Vittaz (Sc Amis de Verrayes; 7’37”7), davanti a Arline Chabod (Sc Valsavarenche; 7’49”3) e a Viola Bochiccio (Team Ski Torgnon 2.0; 7’57”0). Al quarto posto Lisa Bellomo (Sc Drink; 7’59”9) e quinta Severine Trento (8’10”6).

In campo maschile, vittoria di Noah Desayeux (Sc Amis de Verrayes; 11’28”1) a precedere la coppia dello Sc St-Barthélemy: Joel Nicoletta (11’29”8) e Xavier Perrin (11’33”3). Quarta posizione di Mael Farinet (Sc G. S. Bernardo; 11’42”7) e quinto Matisse Laurent (Sc Gressoney MR; 11’51”8).