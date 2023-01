Ciclismo: Sofia Guichardaz e Mattia Agostinacchio sul podio di Seregno

Salgono ancora sul podio Sofia Guichardaz e Mattia Agostinacchio, impegnati ieri nella gara nazionale di Ciclocross, a Seregno (Monza Brianza); al soffio dal collezionare un altro piazzamento nelle migliori tre Elisa Giangrasso, ma tutti e tre i valdostani della Guerciotti Development hanno avuto seri problemi con la catena.

Negli Allievi Donne secondo anno, un salto di catena in un tratto impegnativo del tracciato ha escluso Sofia Guichardaz dalla lotta per la vittoria, gara conclusa al terzo posto, preceduta da Alice Pascucci Trinx Factory Team) e Daria Durante (Bonfanti). In campo maschile, problema simile per Mattia Agostinacchio, che ha dovuto cedere il gradino alto del podio a Daniele Longoni (Cicli Fiorin), con terzo Marco Maria Moro (Romanese).

Negli Allievi Donne primo anno, doppietta del Team Piton, grazie a Elisa Bianchi e Nicole Azzetti, con terza Matilde Maisto (Bonfanti). Quarto posto di Elisa Giangrasso.

Esordio in maglia Cicli Fiorin, negli Esordienti Donne primo anno, di Mélanie Bosonin, che chiude al quarto posto, con podio occupato da Beatrice Maifré (Melavì), che precede Eva Ghilotti (Team Rebel Bike) e Giorgia Sardi (Gagabike).

Negli Juniores, nono posto di Andrea Carbone (Dotta Bike Dp66), nella gara vinta da Tommaso Bosio (Guerciotti Development), davanti a Christian Fantini )Ktm Alchemist) e Nicolò D’Alessandro (Stm As).