Sci: Federica Brignone butta il podio

“C’è un pizzico di amarezza perchè l’errore odierno è ancora più palese delle altre volte, l’ho proprio buttata via. Ad un certo punto mi sono detta di tenere duro per fare qualche punto e arrivare al traguardo per fare qualche punto, non pensavo di arrivare quarta a pochi centesimi dal podio. Almeno ho avuto la conferma che sto sciando forte fortunatamente c’è il gigante di domenica per cercare la rivincita. Se a Semmering ero contenta per avere disputato quattro manches solide, stavolta il rammarico è tanto. Sono sempre lì, vicino al podio, voglio essere davanti. La stagione è ancora lunga, a gennaio ci saranno tanta Kranjska Gora dove Marta Bassino ha ottenuto un magnifico secondo posto nel gigante femminile di Coppa del mondo.

La ventiseienne di Borgo San Dalmazzo, ha messo in scena una seconda manche sontuosa, mostrando tutte le sue qualità sul tratto iniziale della pista, con un’azione pulita e leggerissima, per recuperare due posizioni rispetto alla prima manche, centrando così il settimo podio consecutivo nella specialità sul massimo circuito a 37 centesimi dalla vittoria. Bassino ha confermato così il suo feeling con la “Podkoren”, dove in carriera era già salita per tre volte sul podio, frutto di due vittorie nel 2021 ed un terzo posto nella scorsa stagione.

Vittoria che è andata, a sorpresa, alla canadese Valerie Grenier al primo successo assoluto in Coppa del mondo, riportando così il Canada sul gradino più alto in un gigante della massima competizione a 49 anni di distanza dall’ultima volta. Terzo posto per la slovacca Petra Vlhova, grazie ad una seconda run decisiva in cui ha fatto la differenza nella parte finale del tracciato, fino a terminare a soli 3 centesimi dall’azzurra.

Quarta Federica Brignone, ancora giù dal podio per un niente e a 53 centesimi da Grenier. La carabiniera valdostana, in crescita costante dopo le belle prove fornite prima della sosta, ha pagato un errorino su un dosso, che le ha fatto perdere qualche centesimo, dopo che nella prima parte della pista aveva messo in mostra una buonissima velocità. Quinta posizione per la ticinese Lara Gut-Behrami a 0”56, davanti a Mikaela Shiffrin, sesta, che ha rinviato così l’assalto a Vonn a quota 82 vittorie. La statunitense ha pagato 1”33 di ritardo e ha chiuso ex-aequo con la francese Coralie Frasse Sombet, al miglior risultato della carriera.

In casa Italia si sono registrati anche i primi punti in Coppa del mondo per Elisa Platino con convincente 23esimo posto, a cui si aggiunge il 28esimo posto di Asja Zenere, ancora una volta a punti mostrando grande continuità in una stagione in cui è ai primissimi posti della classifica generale di specialità in Coppa Europa. Non era riuscita ad accedere alla seconda manche la debuttante Laura Steinmair, 40esima, mentre non ha terminato la prima run Roberta Melesi.

La classifica generale vede sempre Shiffrin al comando con 1015 punti davanti a Vhlova a 646 e Wendy Holdener a 511, con Sofia Goggia quarta a 470 e Bassino sesta a 415. La cuneese comanda però la classifica di specialità con 380 punti, Shiffrin è seconda a 300 e Gut-Bherami terza a 297.

Appuntamento a domenica 8 gennaio con il gigante bis (prima manche ore 09.30 e seconda ore 12.30), in diretta tv su Raisport ed Eurosport.

Ordine d’arrivo GS femminile Cdm Kranjska Gora (Slo):

Audi FIS Ski World Cup Kranjska Gora (SLO) (fis-ski.com)