OpaCup Sci nordico: Nadine Laurent vince la Sprint tc di Oberstdorf

La gressonara delle Fiamme Oro vince con autorità; bene anche Federica Cassol nelle Senior, che centra la ‘Top ten’. Secondo tempo in qualifica, alle spalle della francese Liv Coupat (poi eliminata nei quarti), Nadine Laurent (Fiamme Oro), vince nettamente sia la quinta batteria dei quarti, sia la seconda semifinale.

In finale, Nadine Laurent (2’47”40) ha la meglio sull’andorrana Gina Del Rio (2’47”59) e dalle svizzera Marina Kaelin (2’50”75).

Nelle Senior, successo della tedesca Coletta Rydzek, davanti alla svizerra Nadja Kaelin e alla connazione Verena Vett. Primo e ottavo crono in qualifica, Nicole Monsorno e Federica Cassol (Cse), con quest’ultima che s’impone nella quinta batteria dei quarti (Monsorno seconda nella prima), per poi concludere l’avventura in semifinale, entrambe quinte. Monsorno e Cassol chiudono rispettivamente al nono e decimo posto.