Sci alpino: Bieler, Collomb e Pizzinato sul podio nel Gigante di Vars (FRA)

Questa mattina nel Gigante Fis di Vars, si piazzano sul podio di categoria Tatum Bieler, Giorgia Collomb e Cecilia Pizzinato. Sei francesi nelle prime sei posizioni, con successo dell’Aspirante June Brand (2’10”61), davanti a Tea Lamboray (2’10”65) e a Laurine Lugon-Moulin (2’10”67). Grazie al miglior tempo di manche, recupera nove posizioni rispetto a metà gara ed e 7°, terza Giovani e seconda Junior, Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB; 2’11”25); 10° e 11°, 2° e 3° Aspiranti, Tatum Bieler (Sc Gressoney MR; 2’11”31) e Giorgia Collomb (Sc La Thuile Rutor; 2’11”54), in risalita rispettivamente di tre e quattro piazze; 18° Alessi Vaglio (Sc Crammont MB; 2’12”72); 26° Francine Rollet (Sc Chamolé; 2’16”24); 24° Greta Boano (Sc Crammont MB; 2’18”39).

EC Sci alpino

Nicolò Molteni (Cse; 1’32”90) ha vinto, questa mattina, il SuperG di Coppa Europa di Sci alpino maschile, a Wengen (Svizzera). L’alpino comasco ha preceduto lo svizzero Denis Corthey (1’33”14) e il finlandese Elian Lehto (1’33”18). In 25° posizione Federico Simoni (Cs Carabinieri; 1’34”79); non hanno concluso la gara Benjamin Alliod e Simon Talacci (Cse). Domattina, alle 12,30, si replica, con il secondo SuperG valido per il circuito continentale, selle sulle nevi elvetiche di Wengen.