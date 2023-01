CdM Biathlon: Bionaz al miglior risultato in carriera nella Sprint di Pokljuka

Quattro azzurri al via della Sprint di Coppa del Mondo di Biathlon di Pokljuka (Slovenia), oggi, e tutti e quattro si qualificano per l’Inseguimento di domani e, per tre di loro – eccenzion fatta per l’altoatesino Braunhofer, arriva il miglior risultato nel massimo circuito mondiale della disciplina, con Didier Bionaz, che chiude in 24° posizione.

Podio interamente occupato dagli atleti norvegesi, con doppietta dei fratelli Boe: Johannes Thingnes (23’55”9; 1 0) e Tarjei (24’44”0; 0 0), con terzo Vetle Sjaastad Laegreid (24’51”5; 1 0). Sesto, miglior risultato in Coppa del Mondo, di Tommaso Giacomel (a 1’09”5; 0 2); 24° Didier Bionaz (Cse; a 2’07”9; 0 1); 36° Patrick Braunhofer (a 2’35”7; 0 0); 53° David Zingerle (Cse; a 3’06”3; 0 1). Domani, il programma sloveno propone la disputa dell’Inseguimento: alle 11.30 la 10 km femminile; alle 14.45, la 12,5 km maschile.

IbuCup Biathlon

Domani, a Brezno-Orsblie (Slovacchi), seconda giornata di gara di IbuCup Senior di Biathlon, con in programma la Sprint: alle 10.30, la 7,5 km femminile (pettorale 7, Michela Carrara; 32 e 36, Batrice e Martina Trabucchi; 76, Sara Scattolo, tutte atlete dell’Esercito). Alle 14, la 10 km Sprint (pettorale 37 Cédric Christille, delle Fiamme Gialle).

Sci alpino

Slalom Fis, oggi, a Bormio (Sondrio), vinto dall’alagnese Emilia Mondinelli (1’28”54), a precedere la spagnola Arrieta Rodriguez Elosegui (1’31”55), con ottima terza Carole Agnelli (Club de Ski; 1’31”60), in campo maschile, successo del finanziere trentino Davide Seppi (1’31”25). Al quinto posto Giovanni Zazzaro (Cs Carabinieri; 1’32”51); 6°, 4° Junior, Pietro Bisello (Sc Crammont MB; 1’32”97); 8° Jacques Belfrond (Sc Crammont MB; 1’33”59; 6° Junior); 9° Filippo Segala (Sc Aosta; 1’33”88; 7° Junior).