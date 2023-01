Sci alpino: allo Sc Chamolé la Coppa Sc La Thuile Rutor a La Thuile

Il cuicuito è riservato alla categoria Ragazz; tra i pali stretti vinta da Alyssa Borroni e Tommaso Paletti. Organizzato dallo Sc La Thuile Rutor, con in palio la Coppa omonima, classifica per società che vede primeggiare lo Sc Chamolé, che ha preceduto il sodalizio organizzatore e il Club de Ski Valtournenche.

In campo femminile, doppietta dello Sc Crammont MB, grazie a Alyssa Borroni (1’31”90; atleta al suo primo anno – 2010 - in categoria) davanti a Hélène Blanchet (1’32”97), con terza Sara Parini (Sc Aosta; 1’34”92). In quarta posizione Elisa Pregnolato (Club de Ski; 1’40”17) e, quinta, Anaïs Vuillermoz Curiat (Sc Aosta; 1’41”34; atleta del 2010). Successo dello Sc Crammont MB anche al maschile, con Tommaso Paletti (1’24”79), che ha preceduto Michael Artaz (Sc Val d’Ayas; 1’25”19) e Edoardo Ceroni (Sc Courmayeur MB; 1’25”38). Al quarto posto, al primo anno in categoria, Pietro Seletto (Sc Azzurri del Cervino; 1’27”59) e, quinto, Joseph Grivel (Sc Crammont MB; 1’27”63).

CIA/CIG Scialpinismo Campionati italiani Assoluti e Giovani, specialità Vertical, domenica 8 gennaio, ad Andalo (Trento).

L’allenatore Emanuel Conta per la rassegna tricolore ha convocato: Clizia Vallet, Davide Gadin, Gabriele De Pieri, Elia Demicheli, Laurent Battendier (Sc C. Gex).

Programma gare in Vd’A Sci alpino. Il Gigante Allievi, in origine programmato sabato 14 gennaio, a Champorcher, per l’organizzazione dello Sc Mont Glacier, è stato posticipato a domenica 15, sulla pista Ostafa 2 di Champoluc, e sarà organizzato dallo Sc Val d’Ayas, resta valido per circuito regionale Gros Cidac, con in palio il Trofeo Abri du Ski.