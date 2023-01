Klaebo e Karlsson vincono nelle 10 km TC del “Tour de Ski” a Oberstdorf

Johannes Klaebo si è imposto nella 10 km a tecnica classica di Oberstdorf, in Germania, continuando nel suo filotto di vittorie – tre in altrettante gare -, in questo Tour de Ski, valevole anche per la Coppa del mondo. Il norvegese ha anche ottenuto la sua quattordicesima vittoria nella manifestazione grazie ad una prova in crescendo, in controllo nelle prime fasi, fino a imporsi col tempo di 21’38″5 sul compagno di squadra Simen Krueger, staccato di 12″4. Terza piazza per il connazionale Didrik Toensteth terzo a 22″4, in rimonta sullo svedese Calle Halfvarsson, a 2″5 dal podio, e sul leader della classifica generale Paal Golberg, quinto.

In sesta piazza lo statunitense Ben Ogden, settimo il britannico Andrew Musgrave, staccato di 38″9. Ottavo il norvegese Haavard Moseby a 42″6, di appena due decimi davanti a Francesco De Fabiani. Il valdostano, incappato in un piccolo contrattempo rischiando la caduta sul finale, ha confermato una buona condizione, restando per buona parte della gara attaccato alle posizioni che contano.

Ventunesima posizione per Federico Pellegrino, in una prova sicuramente non congeniale alle sue caratteristiche tecniche, che ha terminato a 1’03”. Giandomenico Salvadori ha concluso in una discreta 25esima posizione a 1’05″9, mentre Dietmar Noeckler ha chiuso 26esimo a 1’06″2.

Buonissima prestazione per il giovane Elia Barp: il veneto è giunto 34esimo a 1’17″3, mostrando grandi segnali di crescita, al pari di Davide Graz, che ha terminato di poco dietro in 35esima posizione. Paolo Ventura ha terminato al 40esimo posto a 1’30″5, Giovanni Ticcò 53esimo a 1’49″1, Simone Mocellini 62esimo a 2’17” e infine Mikael Abram 77esimo.

Frida Karlsson si è assicurata la vittoria della gara femminile con il tempo di 24’53″3. La svedese si è lasciata alle spalle la rivale finlandese Krista Parmakoski (+16”6) e la norvegese Anne Kjersti Kalvaa (+18”1) con la leader della classifica generale di Coppa del Mondo Tiril Weng fermatasi al quarto posto (+20”), cedendo così il pettorale di leader del Tour de Ski alla stessa Karlsson.

Per quanto riguarda le azzurre, 23esimo posto per Anna Comarella – molto positiva la prova della 25enne portacolori delle Fiamme Oro -, e 32esima Caterina Ganz. Cristina Pittin si è fermata al 44esimo posto(+2’33), seguita da Martina Di Centa 53esima.

Prossimo appuntamento con il Tour de Ski mercoledì 4 gennaio con la 20 km maschile (11.15) e femminile (14.30), in diretta Tv su Raisport ed Eurosport.

Ordine d’arrivo 10 km TC maschile Oberstdorf (Ger):

Coop FIS Cross-Country Stage World Cup Oberstdorf (GER) (fis-ski.com)

Ordine d’arrivo 10 km TC femminile Oberstdorf (Ger):

Coop FIS Cross-Country Stage World Cup Oberstdorf (GER) (fis-ski.com)