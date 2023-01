Biathlon: lo Sc Amis de Verrayes mette in palio e vince la Coppa a Bionaz

Poco meno di 120 concorrenti, questa mattina, sulla pista Dzovennoz di Bionaz, per la seconda gara del circuito regionale Unicredit di Biathlon, alle prese con l’Individuale che, a livello assoluto, ha visto la vittoria di Nayeli Mariotti Cavagnet e Michel Deval. Organizzata dallo Sc Amis de Verrayes, che ha messo in palio e ha vinto la Coppa per società, precedendo lo Sc Granta Parey e il Gs Godioz.

Categoria Senior/Junior/Giovani/Aspiranti * 7 km f / 8 km m – Ind. pc – Tripletta di Aspiranti al femminile, con Nayeli Mariotti Cavagnet (Sc Gran Paradiso; 27’58”0; 0 2 0 1), davanti alla coppia dello Sc Brusson, Michelle Saracco (30’07”4; 0 0 0 1) e Marlène Christille (30’12”8; 0 1 0 1) e quarta, 1° Giovani, Valentina Naudin (Sc Granta Parey; 31’22”0; 0 1 0 2).

Al maschile s’impone l’Aspirante Michel Deval (Sc Amis de Verrayes; 27’13”3; 0 0 1 0), a precedere il Senior dell’Esercito, Michael Durand (Cse; 28’25”9; 0 0 1 2) e il secondo Aspiranti, Lorenzo Bonino (Gs Godioz; 29’32”3; 0 1 0 1), con quarto il migliore della categoria Giovani, Andrea Cecchellero (Sc Bionaz Oyace; 30’25”6; 2 1 2 0).

Categoria Allievi * 6 km f / 7,5 km m – Ind, ac – Vittoria, al femminile, di Kristel Barailler (Sc Bionaz Oyace; 29’26”4; 0 1 0 1), seguita da Julie Desayeux (Sc Amis de Verrayes; 29’30”6; 1 0 0 0) e Elodie Christille (Sc Brusson; 30’29”4; 0 1 0 3). In campo maschile, primo e terzo gradino del podio allo Sc Amis de Verrayes, con André Contoz (32’32”9; 0 1 1 0) e Jody Vittaz (36’05”6; 1 2 1 3) e, secondo, a spezzare l’egemonia arancio- blu, Mattia Bétemps (Sc Bionaz Oyace; 34’19”1; 2 0 1 2).

Categoria Ragazzi * 4 km f / 5 km m – Ind. ac – Successo di Sopie Bonin (Gs Godioz; 21’21”8; 1 0 0), davanti a Benedetta Chieno (Sc Champorcher; 24’51”1; 0 2 1) e Nicole Imperial (Sc Amis de Verrayes; 25’22”1; 4 3 0). Al maschile, s’impone Hervé Martin (Sc Granta Parey; 23’07”5; 0 0 1) a precedere Niccolò Bertino (Sc Champorcher; 26’24”5; 0 0 3) e Thierry Cretier (Sc Amis de Verrayes; 26’33”1; 1 1 5).

Nayeli Mariotti Cavagnet

Categoria Cuccioli * 3 km – Ind. ac – Tripletta del Team Ski Torgnon 2.0, grazie a Jacqueline Bagnod (15’47”6; 1 0), Viola Bochicchio (18’15”7; 0 4) e Maeylys Cortese (19’36”5; 2 5). Nei maschietti, vittoria di Noah Desayeux (Sc Amis de Verrayes; 12’56”8; 0 0) seguito da Simone Goi (Gs Godioz; 14’47”2; 0 0) e dal compagno di sodalizio Kilian Gallet (Sc Amis de Verrayes; 16’05”5; 1 1).

Categoria Baby * 1,5 km – Ind. ac – Alice Borbey (Gs Godioz; 10’56”1; 0 0) ha la meglio su Chiara Zhara Buda (Sc Granta Parey; 21’10”9; 2 2). Nei maschietti, Gael Verthuy (Sc Amis de Verrayes; 14’18”5; 5 4) precede Filippo Baldon (Gs Godioz; 14’47”0; 2 3) e Alexis Chatrian (Team Ski Torgnon 2.0; 14’51”5; 3 4).