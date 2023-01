Fondo: Federico Pellegrino apre il 2023 con un altro splendido podio nel Tour de Ski

Secondo podio consecutivo per Federico Pellegrino nel Tour de Ski 2023. Dopo il secondo posto nella sprint di ieri in Val Mustair, l'azzurro chiude terzo nella 10km ad inseguimento sempre in Svizzera. E' il quinto podio stagionale in Coppa del Mondo, il secondo in questo format di gara dopo quello di novembre nella 20km a Ruka.

Le parole di Federico Pellegrino dopo il primo podio del 2023 a Val Mustair: “Oggi è stata un’ottima gara, soprattutto dal punto di vista della gestione delle energie. Il mio obiettivo era nona dare oltre, non esagerare all’inizio per poi rischiare di pagare verso la fine e portarmi troppe scorie anche nelle prossime gare. I primi due giri son andato in gestione, cercando sempre di rimanere con lo stesso distacco da Klaebo aspettando che qualcuno arrivasse da dietro. Al terzo giro, è arrivato Golberg e mi son attaccato al suo treno sfruttando la cosa. All’ultimo giro mi son detto di provarci, visto che il podio me lo sentivo in tasca, cercando di arrivare al secondo posto. Peccato per pochissimo, al fotofinish non è arrivato. Son molto soddisfatto, più che della prestazione atletica di quella della gestione delle energie, della tenuta mentale anche nelle distance riuscendo a dare anche in questo format il meglio di me a livello tattico. Il 2022 è finito benissimo e il 2023 è iniziato altrettanto bene: colgo l’occasione per fare gli auguri a tutti i tifosi della Federazione Italiana Sport Invernali”.