CdM Sci alpino: Belfrond e Alliod in azzurro a Semmering e Bormio

A Semmering, per la Coppa del Mondo di Sci alpino femminile, sarà della partita Annette Belfrond, vent’anni, di Pré-Saint-Didier, del Centro sportivo Esercito, che ha vissuto un ottimo

inizio di stagione nelle gare di Coppa Europa. sulle nevi austriache saranno disputati due Giganti, il 27 e 28 dicembre, uno di questi recupero di Soelden. Saranno sette le azzurre al

cancelletto di partenza e, tra queste, Federica Brignone (Cs Carabinieri) e Marta Bassino (Cse).



Prove veloci a Bormio, il 28 dicembre la Discesa libera e, il giorno successivo, il SuperG, con le prove cronometrate il 26 e 27. Sono nove i selezionati per la prova valtellinese, e tra

questi, Benjamin Alliod, ventidue anni, di Fénis, del Centro sportivo Esercito. Che proprio nei ‘training’ si giocherà un posto da ‘titolare’: il contingente è sei atleti in Discesa e otto in SuperG.

Tra i selezioni Nicolò Molteni e Matteo Marsaglia (Cse); Guglielmo Bosca (Cse), dopo la caduta in Val Gardena, in Discesa libera, sarà al cancelletto soltanto del SuperG.

Sci alpino Rinviato, questa mattina, per le cattive condizioni meteo, il Gigante Allievi, circuito Gros Cidac; nel pomeriggio la decisione se rinviare lo Slalom Allievi, di domani, a La Thuile.

Programma gare internazionali.



Sci alpino

lun. 26/12/22 – cdm – tra dh m bormio (ita) – 11.30

mar. 27/12/22 – cdm – tra dh m bormio (ita) – 11.30, eurosport

mar. 27/12/22 – cdm – gs f semmering (aut) – 10-13.05, raisport* eurosport

mer. 28/12/22 – cdm- dh m bormio (ita) – 11.30, raisport* eurosport

mer. 28/12/22 – cdm – gs f semmering (aut) – 10-13, raisport* eurosport

gio. 29/12/22 – cdm- sg m bormio (ita) – 11.30, raisport* eurosport

gio. 29/12/22 – cdm – sl f semmering (aut) – 15-18.30, raisport* eurosport

gio. 29/12/22 – fis – sl m/f val palot (bs)

gio. 29/12/22 – fis – sl m/f val casies (bz)

ven. 30/12/22 – fis – sl m/f val palot (bs)

ven. 30/12/22 – fis – sl m/f val casies (bz)

sci di fondo

sab. 31/12/22 – cdm /tds – sprint tl m/f val mustair (svi) – 11.30 (qual)-14 (fin)