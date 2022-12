Rugby: Le senior dello Stade Valdôtain Rugby migliorano tecnicamente

Contro il Lions Tortona Rugby franchigia San Mauro ha potuto poco ma le valdostane hanno dato evidenti segnali di crescita tecnica. Infatti, il primo tempo è stato sottotono per la franchigia San Mauro, che dopo 15' subisce la prima meta dell'incontro. Le ragazze hanno cercato di reagire ma senza intimidire le avversarie e alla fine del primo tempo hanno subito una seconda meta. Fine primo tempo 10 a 0.

Durante l’inizio del secondo tempo, le ragazze rientrano in campo più determinate e con la determinazione di riscattare il primo tempo andando in meta con la capitana Stoppa. Il secondo tempo si conclude con una meta per parte chiudendo il risultato con 15 a 5.