Rugby: Gli Stade Senior con Calosso vero colosso

Le squadre giovanili, impegnate sabato 10 sui campi di Ivrea e Biella, l’under 17 vince 26 a 15, giocando una grande partita soprattutto in fase difensiva. L’under 15, invece, perde 29 a 39, combattendo però con grinta e coraggio una partita sicuramente non facile.

Per le giocatrici seniores femminile - che giocano in franchigia con il San Mauro - la partita di domenica è stata impegnativa: complessivamente la prestazione è stata buona, la squadra ha tenuto fino all’ultimo ma non sono riuscite a concretizzare contro il Tortona, perdendo 5 a 15.

● Categoria Seniores (in trasferta)

Domenica 11 dicembre 2022, ore 14:30, presso campo sportivo Marchesani, Calvari - San Colombano Certenoli (Genova). Province dell’Ovest vs Stade Valdôtain Rugby.

Vince Stade Valdôtain Rugby 52 a 18

Tabellino gara:

Primo tempo:

2’ meta delle Province dell’Ovest su azione di mischia, non trasformata. 5-0

5’ calcio di punizione Province dell’Ovest. 8-0.

11’ meta di Calosso su calcio Gramajo che trasforma. 8-7.

15’ meta di Santoro su azione di tre quarti. Gramajo trasforma. 8-14.

24’ meta della mischia, schiaccia Duc. Gramajo trasforma. 8-21.

28’ esce Tavilla entra Cortinovis.

34’ meta delle Province dell’Ovest, trasformata. 15-21.

38’ punizione delle Province dell’Ovest. 18-21.

Allo scadere del primo tempo meta di Gramajo che trasforma. 18-28.

Secondo tempo:

50’ esce Brongo entra Lancione.

52’ meta di Duc, non trasformata. 18-33.

67’ meta di Duc, trasforma Gramajo. 18-40.

72’ meta di Bonfiglioli, trasformata. 18-47.

77’ meta di Bonfiglioli, non trasforma. 18-52.

Commento post partita:

“Penso che abbiamo giocato una partita che già immaginavamo essere difficile, i nostri avversari hanno giocato bene ma noi abbiamo imposto il nostro gioco, lottando in squadra e, infatti, insieme abbiamo portato a casa il risultato!” (Lionel Bonfiglioli, giocatore)

“Siamo stati nettamente superiori sin dall’inizio della partita anche se i nostri avversari ci hanno messo tanta grinta. Dopo i primi 20 minuti abbiamo iniziato a imporre il nostro gioco e la squadra avversaria, essendo giovane e talvolta anche disordinata, ci ha a volte messo in difficoltà. Buono il secondo tempo, in cui siamo davvero riusciti a tenere il ritmo e a portare a casa un buon risultato!” (German Parra, allenatore)

Formazione:

1 Gontier Massimo, 2 Gontier Stefano, 3 Tavilla Giovanni, 4 Henriod Patrik, 5 Di Sciacca Matteo, 6 Seghesio Lorenzo, 7 Tavella Andrea, 8 Duc Alberto, 9 Calosso Francesco, 10 Gramajo Jeronimo, 11 Brongo Antoine, 12 Zappa Stefano, 13 Bonfiglioli Lionel, 14 Romeo Alessandro, 15 Santoro Domenico.

Panchina:

18 Cortinovis Simone, 19 Lancione Luca.

Allenatori: Ferrucci e Parra.

● Categoria Under 17 (in casa)

Sabato 10 dicembre 2022, ore 15:30, presso campo sportivo di Ivrea

Stade Valdôtain Rugby vs Biella

Vince Stade Valdôtain Rugby 26 a 15

I ragazzi dell’under 17 escono vincitori contro il quotatissimo Biella grazie alle mete di Tolnai, De Meyer, Marchesini, Novani, Canino e Maietti! Una partita di grande sacrificio con una partenza in supremazia col punteggio 14 a 0, c’è stata poi una rimonta da parte degli avversari (14-15) e a seguire una grande difesa da parte dei leoni Stade per arginare gli attacchi del Biella sino a reagire nel finale con la realizzazione di altre due mete! Con questo risultato i nostri Leoni raggiungono il primo posto in solitaria nel campionato U17!

Formazione: Carlo De Meyer, Yan Lo Tufo, Paolo Tolnai, Andreas Canino, Donato Cannistraci, Gabriele Maietti, Cedric Doccet, Tommaso Meneghetti, Ryan Deval, Loic Perrier, Valerio Ardy, Andrea Calvone, Alessandro Novani, Gabriele Orrù, Massimo Marchesini, Michele Stella, Raffaele Mattiacci, Domenico Jr Longo, Giacomo Zanchetti, Elias Fusetti, Matteo Gastaldi, Pablo Moore. Allenatore: De Meyer Christoffel Bernardus.

● Categoria Under 15 (in trasferta)

Sabato 10 dicembre 2022, ore 15:30, presso campo sportivo di Biella

Biella vs Stade Valdôtain

Vince Biella 39 a 29

Partenza un po’ guardinga per i nostri leoni che si trovano a combattere contro una squadra sicuramente di livello, subendo l’inizio arrembante del Biella. La prima meta di Sebastiani, nel primo tempo, dà un po’ di coraggio ai ragazzi, che non si arrendono e cominciano a tirar fuori i denti… il secondo tempo, giocato alla pari, con le belle mete di Matteo Sebastiani, Elia Tropiano e Domenico Scarfó, danno speranza ai ragazzi di Gramajo e Bellafiore… una speranza di pareggio verso il fine partita, ma il Biella riesce a sigillare il risultato sul 39 a 29. L’obiettivo della prima parte di stagione è stato sicuramente raggiunto, i ragazzi hanno fatto squadra, sono cresciuti tecnicamente e sportivamente. I numeri di giocatori sono aumentati e ad oggi nelle fila dell’Under 15 contiamo 19 ragazzi, si prospetta una bella seconda parte di stagione! La stessa partita giocata 1 solo anno fa, avrebbe comportato, quale conseguenza, un risultato che non sarebbe mai stato in discussione (…per i padroni di casa!).

Con questo fine settimana l’U15 finisce la prima parte di stagione con 6 partite vinte su 8!

Formazione: Elia Tropiano, Tommaso Vestena, David Battendier, Clemy Ferré, Alessio Truscelli, Filippo Malacarne, Domenico Scarfó, Matteo Sebastiani, Carlo Gobbi, Lorenzo Tramonti, Jacopo Rosa, Denis Pal, Alessandro Laino, Jacques Becquet, Elias Miramonti. Allenatori: Gramajo Jeronimo e Luca Bellafior.

● Femminile Seniores - in franchigia con San Mauro

Domenica 11 dicembre 2022, ore 13:00, presso campo sportivo di Alessandria

Lions Tortona Rugby vs San Mauro

Vince Tortona 15 a 5